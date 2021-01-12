Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Whatsapp Web nasıl kullanılır? Whatsapp Web giriş yapma ekranı

Whatsapp sadece telefonunuzda değil masaüstünde de kullannabileceğiniz bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telefonunuzla, bilgisayarınızı eşleştirerek veri kaybı yaşamadan istediğiniz ortamda mesajlaşma özgürlüğüne sahipsiniz. Whatsapp web ile gönderip, aldığınız tüm mesajlar telefonunuz ve bilgisayarınız arasında senkronize şekilde görüntülenir. Peki Whatsapp Web nasıl kullanılır? Whatsapp Web giriş yapma ekranı...

Whatsapp Web nasıl kullanılır? Whatsapp Web giriş yapma ekranı

Aktif bir whatsapp hesabınız varsa bu hesabı telefonda olduğu gibi masaüstünde de kullanabilme özelliği whatsapp web uygulamasıdır. Masaüstünden mesajlaşma, profil fotoğrafı ya da whatsapp durumu değişikliği yapılabilir. Ayrıca yine masaüstünden WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.WhatsApp Web'i kullanmak için kullandığınız tarayıcının (Chrome, Firefox, Opera veya Safari) en son sürümünü kullanmanız gerekmektedir. Whatsapp web'te sorunsuz bir deneyim için kullanabilicek telefonları Android, Windows Phone, BlackBerry ve Nokia'nın S60 tabanlı versiyonlarını sıralayabiliriz. Peki Whatsapp Web nasıl kullanılır? Whatsapp Web giriş yapma ekranı

WHATSAPP WEB NASIL KULLANILIR?

Whatsapp'ı bilgisayarda kullanmak için ilk adım telefon ile bilgisayarınızı eşleştirme işlemi. İşte adım adım web whatsapp kullanımı

- https://web.whatsapp.com/ adresine tıklayın
- İphone'da telefonunuzdan Whatsapp hesabınızı açın ve sırası ile ayarlar >whatsapp web/masaüstü seçeneğini seçin
- Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu > WhatsApp Web'e gidin
- BlackBerry'de: Sohbetler > Menu > WhatsApp Web'e gidin.
- Bilgisayarınızda açılan QR kodunu telefonunuza okutun

AKTİF BİLGİSAYARLARI GÖRME

Akıllı telefonunuzun markası ne olursa olsun whatsapp hesabınıza giriş yapılmış bilgisayarları görebilirsiniz. Bilgisayarınız ile Whatsaap hesabınızı eşleştirdiğiniz ayarlar > whatsapp web/masaüstü sekmesini kullanarak, Whatsapp hesabınıza hangi bilgisayarlarda açık olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Eğer giriş yapılmışsa, aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz. Sayfada giriş yapılan bilgisayarların listesi ile en son ne zaman aktif olduklarını, şu anki çevrimiçi durumlarını görebilirsiniz. Yani hangi bilgisayardan Whatsapp hesabınıza saat kaçta bakıldığını görebilirsiniz. Yine aynı sayfanın altında "tüm hesaplardan çık" özelliğini göreceksiniz. Whatsapp hesabınıza giriş yapılan tüm bilgisayarlardan çıkış yapmak için bu sekmeyi kullanabilirsiniz.

WHATSAPP WEB'TEN ÇIKIŞ YAPMA İŞLEMİ

Whatsapp web'ten çıkış işlemini hem masa üstünden hem de telefonunuzdan yapabilirsiniz. Telefonunuzdan çıkış yapmak için ayarlar > whatsapp web/masaüstü seçeneklerine dokunun aktif bilgisayarların listesini göreceksiniz. Aktif bilgisayarın adına dokunarak yana kaydırın "çıkış" seçeneğini göreceksiniz. Masaüstünden çıkış yapmak için whatsapp hesabınızı açın ekranın sol üst köşesinde üst üste üç nokta işareti göreceksiniz, tıklayın. Açılan seçenekler arasında en altta "çıkış" seçeneğini bulabilirsiniz. Bilgisayarınız ile telefonunuz arasındaki bağlantıyı koparmak için tıklamanız yeterli olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BiP kimin, sahibi kim? BiP hangi ülkenin? BİP ücretli mi?
TEKNOLOJİBip kimin, hangi ülkenin?
BiP nedir, nasıl indirilir? BiP ücretsiz mi, özellikleri nelerdir? BiP güvenli mi?
TEKNOLOJİBiP nedir?
Soruşturma açıldı! Peki WhatsApp'ı silmeli miyiz? Son dakika yorum
TEKNOLOJİTürkiye'de Facebook ve WhatsApp'a rekabet soruşturması açıldı. ...
Son dakika haberi KVKK'dan WhatsApp hamlesi
TEKNOLOJİKVKK'dan WhatsApp toplantısı
Signal görüntülü arama yapılabilir mi? Signal App özellikleri
TEKNOLOJİSignal görüntülü arama yapılabilir mi?
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu WhatsApp sözleşmesi için devrede! - Haberler
TEKNOLOJİWhatsApp'a soruşturma
Twitter'a Trump darbesi! Son dakika haberleri
TEKNOLOJİTwitter'a Trump darbesi
Signal ücretli mi, ücretsiz mi? Signal paralı mı? En net cevap
TEKNOLOJİSignal ücretli mi, ücretsiz mi?
LINE nedir, LINE kimin, hangi ülkenin? LINE güvenlikli mi?
TEKNOLOJİLINE nedir, hangi ülkenin?
WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu? WhatsApp'tan son dakika açıklama!
TEKNOLOJİWhatsApp'tan güncelleme açıklaması