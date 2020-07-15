İngiltere Championship'te Wigan Athletic sahasında Hull City'yi konuk etti. Ev sahibi ekip Kai Naismith (7'),Kieffer Moore (27' ve 40'),Kieran Dowell (32' ve 42'),Jamal Love (37') ve Joe Williams'ın (45') golleriyle ilk yarıyı 7-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Dowell (65') ile bir gol daha bulan Wigan Athletic müsabakayı 8-0 kazandı.

8-0'lık bu maç Wigan'ın ligler tarihindeki en farklı galibiyeti, Hull City'nin ise en farklı mağlubiyeti oldu. Championship tarihinin en farklı galibiyet rekoru 1987 yılında Huddersfield'ı 10-1'lik skorla yenen Manchester City'nin elinde bulunuyor.