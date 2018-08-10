Wil 1900 - Aarau düellosu

İsviçre Challenge Lig maçında Wil 1900 ile Aarau, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Wil 1900, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Aarau, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Wil 1900 kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Aarau kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wil 1900 son haftadaki Neuchatel Xamax müsabasında 6-3 yenildi.

Aarau ise Vaduz karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Wil 1900, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Aarau, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Aarau 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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