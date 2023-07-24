Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamasının ardından Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Muhteşem bir karşılama oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böylelikle görmüş oldum. Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geldiğinde katkımı verip, ilerlemek için çaba göstereceğiz. Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba, van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba buraya gelip görmemi söyledi. Ben de buraya adım atmış oldum. Formayı giydiğimde yüzde yüzümü vereceğim. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz.”