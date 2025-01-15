ABD MLS ekiplerinden Charlotte FC, Galatasaray ve Lyon ile Wilfried Zaha’nın 1,5 sezonluk kiralanması konusunda görüşmeler yapıyor.

Lyon, Fildişi Sahilli futbolcuyla yollarını devre arasında ayırmayı planlıyor.

Zaha, Galatasaray’ın da kadro planlaması içinde yer almıyor.

32 yaşındaki hücum oyuncusu, Lyon formasıyla bu sezon sadece 4 lig maçında görev yaparken, gol veya asist üretemedi.