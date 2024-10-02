Willem Dafoe ve Hilary Swank'ten defile sürprizi
Hollywood'un iki önemli yıldızı Willem Dafoe ile Hilary Swank, Paris Moda Haftası'nda sürpriz bir şekilde podyumda modellik yaptı
'Örümcek Adam', 'Zavallılar', 'Şehrin Azizleri' gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Willem Dafoe ile Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, sürpriz bir şekilde podyumda yürüdü.
69 yaşındaki Willem Dafoe ile 50 yaşındaki Hilary Swank, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede modellik yaptı.
Paris'te Palais d'Iéna'da gerçekleşen defilede her iki oyuncu da büyük beğeni topladı.
Defilenin bir diğer ünlü ismi de İngiliz model Cara Delevingne'di.
Philip Schneider ile evli olan Hilary Swank; ikizlerini, Nisan 2023'te dünyaya getirmişti.
En son 'Beterböcek Beterböcek' adlı yapımda rol alan Willem Dafoe, bu yıl Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olmuştu.