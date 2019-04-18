2 | 14

Her seferinde özel hayatıyla ilgili çıkan haberleri cevaplamaktan kaçınan güzel oyuncu Wilma Elles, önceki gün geldiği bir alışveriş AVM'de gazetecilerin soruları üzerine, "Özel hayatımla ilgili ilk ve son kez konuşuyorum. Kerem Bey'le uzun süre önce ayrıldık. İkizlerimle birlikte çok mutluyum" diye açıklamada bulundu.