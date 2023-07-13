Wimbledon'da ilk finalist Marketa Vondrousova
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ilk finalist Marketa Vondrousova oldu. Çek raket, yarı finalde karşılaştığı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvada finale yükseldi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, finale çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya özel davetiyle katılan Svitolina, yarı finalde dünya klasmanının 42 numarası Vondrousova ile karşı karşıya geldi.
Merkez kortta oynanan maçta rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen 24 yaşındaki Çek tenisçi, turnuvada ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.
Vondrousova, 2019 Fransa Açık'ta da final oynamış ancak Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 mağlup olmuştu.
Çek sporcu, Aryna Sabalenka (2) - Ons Jabeur (6) maçının galibiyle cumartesi günü finalde karşılaşacak.