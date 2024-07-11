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        Haberler Spor Tenis Wimbledon'da tek kadınlar finalistleri Paolini ve Krejcikova oldu - Tenis Haberleri

        Wimbledon'da tek kadınlar finalistleri Paolini ve Krejcikova oldu

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 21:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 21:55
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        Paolini ile Krejcikova, finalde!
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        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon, tek kadınlarda oynanan yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.

        Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Jasmine Paolini (7) ile klasmanın 37. basamağındaki Donna Vekic arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu.

        İlk seti 6-2 kaybeden Paolini, 2. seti 6-4, final setini de 7-6 kazanarak 2 saat 51 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrıldı.

        2022 şampiyonu Elena Rybakina'yı (4) 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) yenen Barbora Krejcikova (31) da şampiyon olduğu 2021 Fransa Açık'tan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıktı.

        Wimbledon'da ilk kez final oynayacak Paolini ile Krejcikova arasındaki karşılaşma, 13 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

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