Windows 11 Copilot, Windows 11'in bir özelliğidir ve kullanıcılara Windows 11'de daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlar. Copilot, kullanıcıların işlevselliğe daha hızlı erişmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcının alışkanlıklarını ve tercihlerini öğrenir ve buna göre öneriler sunar. İşte detaylar...