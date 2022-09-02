Winnie the Pooh ilk fragman yayınlandı

Birçok insanın severek izlediği Winnie the Pooh, bu sefer hiç karşılaşmak istemeyeceğimiz bir karakter ile karşımıza çıkıyor. Yönetmenliğini Rhys Waterfield'ın yaptığı, yapımcılığını ise Scott Jeffrey'in üstlendiği filmden ilk fragman yayınlandı. İşte ayrıntılar...

WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY KONUSU NE?

Jagged Edge Productions tarafından proje haline getirilen Winnie the Pooh;: Blood and Honey filminin konusu oldukça ilgi çekici. 100 Acre Ormanı'nda yaşayan ve Christopher Robin adlı bir çocukla arkadaşlık eden Winnie the Pooh, hayattaki en yakın arkadaşı Piglet ile bir cani olarak karşımıza çıkacak. Robin, üniversite için evden ayrılır ve bu şekilde insanlarla olan iletişiminden uzaklaşır. Bu şekilde devam eden hayatının bu evresinde bir cani haline gelir. Ormana gelen bir grup ise Winnie ve Piglett ile mücadele içersine girer.