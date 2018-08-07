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Winnie the Pooh'ya Çin'de bir yasak daha!

Ünlü çizgi film Winnie the Pooh'nun yeni bir uyarlaması olan Christopher Robin isimli film Çin'de gösterime giremeyecek. Uygulamanın arkasında Çin hükümetinin, Devlet Başkanı Şi ile Winnie the Pooh arasındaki fiziksel benzerlikle ilgili yapılan yorumlardan duyduğu rahatsızlığın olduğu iddia ediliyor

07.08.2018 - 10:36 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Winnie the Pooh'dan kim korkar? Görünen o ki Çin hükümeti bu konuda pek de kaygısız değil.

The Guardian'ın Hollywood Reporter'dan aktardığı habere göre Çin'de, AA Milne'nin ünlü Winnie the Pooh hikayesinin yeni bir uyarlaması olan Christopher Robin isimli filmin gösterime girmemesine karar verildi.

Çinlilerin, Şi Cinping hükümetini eleştirmek için kullandıkları figürlerden biri olan Winnie the Pooh, ilk kez Çin hükümetinin hedef tahtasına oturmuyor. Daha önce Çin sosyal medyasında, ünlü çizgi film karakterinin fotoğrafları sansürlenmişti.

Çin hükümetinin Winnie ile 'savaşı' 2013 yılında, Şi'nin Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile çekilen bir fotoğrafla başlamıştı. İki liderin fotoğrafı sosyal medyada Winnie ve Tigger'ın içinde bulunduğu bir kareye benzetilmişti.

Ancak benzetme bununla da sınırlı kalmadı ve 2014 yılında bu kez Şi'nin Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile çektirdiği bir fotoğraf bir kez daha Winnie the Pooh'nun içinde yer aldığı bir kareye benzetildi. Çin Devlet Başkanı Şi'nin Winnie'ye fiziksel benzerliğiyle ilgili yorumlar yayılınca, Çin sansür kurulu harekete geçerek, Şi ile dalga geçen tüm görselleri kaldırdı.

Çin hükümeti o günlerde konuyla ilgili olarak, Winnie the Pooh benzetmelerinin 'başkanlık ofisi ve Şi'nin kişisel itibarının baltalanmasına yönelik ciddi çabalar' içerdiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Ancak Christopher Robin filminin gösterime sokulmamasının nedenlerinden birinin de yabancı film sınırlaması olabileceği belirtiliyor. Çin hükümeti, her yıl sinemalarda sadece 34 yabancı film gösterilmesine izin veriyor. Bu yılın önceki aylarında Disney'in A Wrinkle in Time isimli filmi de Çin'de gösterim izni alamamıştı.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 17 dakika önce
    rahmetli Özal'ın mizaha olan sevgisi ve alçakgönüllülüğünü hatırlayınca ne büyük bir lider bizden geldi geçti diyorum
  • Misafir 36 dakika önce
    Haha
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