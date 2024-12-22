Wolfsburg: 1 - Borussia Dortmund: 3 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 15. hafta karşılaşmasında Wolfsburg sahasında Borussia Dortmund ile kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi Nuri Şahin'in öğrencileri 3-1 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Donyell Malen, 28'de Maximilian Beier ve 30. dakikada ise Julian Brandt kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 58. dakikada Denis Vavro'dan geldi. Ayrıca konuk takımda 62. dakikada Pascal Gross, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.