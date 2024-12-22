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        Haberler Spor Futbol Almanya Wolfsburg: 1 - Borussia Dortmund: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Wolfsburg: 1 - Borussia Dortmund: 3 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Wolfsburg sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 21:39 Güncelleme: 22.12.2024 - 21:39
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        Almanya Bundesliga'nın 15. hafta karşılaşmasında Wolfsburg sahasında Borussia Dortmund ile kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi Nuri Şahin'in öğrencileri 3-1 kazandı.

        Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Donyell Malen, 28'de Maximilian Beier ve 30. dakikada ise Julian Brandt kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 58. dakikada Denis Vavro'dan geldi. Ayrıca konuk takımda 62. dakikada Pascal Gross, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Dortmund 3 maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. 2 maçtır kaybeden Wolfsburg ise 21 puanda kaldı.

        Ligin 16. haftasında Wolfsburg deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak. B. Dortmund ise sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

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