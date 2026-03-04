Wolverhampton: 2 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU

ABD–İran hattında bir sonraki adım ne olur? Hamaney'e yönelik saldırı istihbarata dayalı mıydı? Müzakereler neden tıkandı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Tuğgeneral Dr. Osman Gazi Kandemir, Akademisyen Doç. Dr. Helin Sarı Ertem, Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve Habert... Daha Fazla Göster

ABD–İran hattında bir sonraki adım ne olur? Hamaney'e yönelik saldırı istihbarata dayalı mıydı? Müzakereler neden tıkandı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Tuğgeneral Dr. Osman Gazi Kandemir, Akademisyen Doç. Dr. Helin Sarı Ertem, Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve Habertürk Muhabiri Alihan Tok yorumladı. Daha Az Göster