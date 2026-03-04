Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Wolverhampton: 2 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Wolverhampton: 2 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Liverpool, deplasmanda Wolves'e 2-1 mağlup oldu. 83. dakikada Mohamed Salah'ın fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakalasa da 90+4'te Andre'nin golüne engel olamayan Liverpool, ligde üç maç sonra yenilgi yüzü gördü. Bu sonucun ardından Liverpool haftayı 48, Wolves ise 16 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 01:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool'a 90+4 şoku!

        İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Liverpool, Wolves ile deplasmanda karşılaştı. Molineux Ground'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Wolves oldu.

        Wolves'e galibiyeti getiren golleri 78'de Martins Gomes ve 90+4. dakikada Andre atarken, Liverpool'un tek golünü ise 83. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

        Bu sonuçla beraber Liverpool'un üç maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 48 puanda kaldı. Sonuncu sırada yer alan Wolves ise puanını 16'ya çıkardı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Wolves, Brentford'a konuk olacak. Liverpool, Tottenham'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 28 Şubat 2026 (ABD-İsrail'in Bir Sonraki Adımı Ne?)

        ABD–İran hattında bir sonraki adım ne olur? Hamaney'e yönelik saldırı istihbarata dayalı mıydı? Müzakereler neden tıkandı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Tuğgeneral Dr. Osman Gazi Kandemir, Akademisyen Doç. Dr. Helin Sarı Ertem, Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve Habert...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler