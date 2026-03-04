Wolverhampton: 2 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Liverpool, deplasmanda Wolves'e 2-1 mağlup oldu. 83. dakikada Mohamed Salah'ın fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakalasa da 90+4'te Andre'nin golüne engel olamayan Liverpool, ligde üç maç sonra yenilgi yüzü gördü. Bu sonucun ardından Liverpool haftayı 48, Wolves ise 16 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Liverpool, Wolves ile deplasmanda karşılaştı. Molineux Ground'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Wolves oldu.
Wolves'e galibiyeti getiren golleri 78'de Martins Gomes ve 90+4. dakikada Andre atarken, Liverpool'un tek golünü ise 83. dakikada Mohamed Salah kaydetti.
Bu sonuçla beraber Liverpool'un üç maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 48 puanda kaldı. Sonuncu sırada yer alan Wolves ise puanını 16'ya çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Wolves, Brentford'a konuk olacak. Liverpool, Tottenham'ı ağırlayacak.
