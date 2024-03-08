WSJ yazdı: Yaşlı liderler dünyayı yönetiyor

Wall Street Journal, "Yaşlı liderler dünyayı yönetiyor" başlıklı haberinde dünyada 70 yaş ve üzerindeki liderlerin son yıllardaki artışına dikkati çekti.

Bundan yaklaşık 10 yıl önce Beyaz Saray'da daha genç sayılabilecek 52 yaşındaki Barack Obama vardı. O dönem Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin 60'lı yaşların başındaydı. Ancak günümüzde dünya nüfusunun en az yarısı 70 yaşında üzerindeki liderler tarafından yönetiliyor....

10 yıl önce dünyanın en kalabalık 10 ülkesinden sadece birinde -Hindistan'da- 70 yaşın üzerinde bir lider vardı. Şubat ayı itibariyle dünya nüfusunun en az yarısını 70'li ve 80'li yaşlarındaki liderler yönetmeye başladı.

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KAMERUN

Buna göre dünyanın en yaşlı lideri 91 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya. 1982'den bu yana görevini yürüten Biya, Afrika'da en uzun süre görev yapan lider.

SUUDİ ARABİSTAN

88 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, 2015 yılından beri tahtta.

ABD 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, 2020 yılında göreve geldiğinde ülkenin en yaşlı başkanı olmuştu. Kasım ayında yine başkanlık yarışına girmeye hazırlanan Biden, bu unvanı tazeleyecek gibi görünüyor. BREZİLYA Brezilya'da Ekim 2022 sonunda yapılan seçimlerde Luiz Inácio Lula da Silva 11 yıl sonra yeniden devlet başkanı seçildi. 78 yaşındaki Lula, aşırı sağcı rakibi Jair Bolsonaro'yu yenerek üçüncü kez lider oldu. BANGLADEŞ 76 yaşındaki Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Ocak ayında yapılan seçimlerde 5. kez göreve geldi. Hasina, 5'inci kez başbakan olarak göreve gelerek ülkede bir ilke imza attı. REKLAM

HİNDİSTAN 73 yaşındaki Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2014 yılından bu yana görevde. PAKİSTAN Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif, Mart ayı başında yemin ederek görevine başladı. 72 yaşındaki Şerif, 2022-2023 döneminde de Pakistan Başkanı olarak görev yapmış, ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti. ENDONEZYA Endonezya'da Şubat ayında gerçekleşen seçimlerde ülkenin eski savunma bakanı Prabowo Subianto resmi olmayan sonuçlara göre Endonezya Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece 72 yaşındaki Subianto, Endonezya'nın yeni lideri olmaya hazırlanıyor.