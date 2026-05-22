X çöktü mü? Bugün X (Twitter) neden açılmıyor? X çökme raporları 22 Mayıs 2026

X ANASAYFA NEDEN YENİLENMİYOR?

X (eski Twitter) ana sayfası yenilenmiyorsa genellikle bu durum uygulama, internet bağlantısı veya geçici sistem sorunlarından kaynaklanır. Sorunu çözmek için şu adımları deneyebilirsin:

İlk olarak internet bağlantını kontrol et. Wi-Fi veya mobil veri zayıfsa sayfa yenilenmeyebilir. Uçak modunu açıp kapatmak da bağlantıyı tazeleyebilir.

Uygulama kullanıyorsan X’i tamamen kapatıp yeniden aç. Sorun devam ederse uygulamayı güncellemek veya cihazı yeniden başlatmak da işe yarayabilir.

Tarayıcıdan giriyorsan çerezleri ve önbelleği temizlemek, sayfanın doğru yüklenmesini sağlayabilir. Farklı bir tarayıcı denemek de çözüm olabilir.

Bazen de sorun X’in kendi sunucularından kaynaklanabilir. Bu durumda Downdetector gibi sitelerden genel bir kesinti olup olmadığını kontrol etmek faydalı olur.