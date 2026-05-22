X çöktü mü? Bugün X (Twitter) neden açılmıyor? X çökme raporları 22 Mayıs 2026
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan X eski adıyla Twitter, zaman zaman yaşanan erişim ve teknik sorunlarla gündeme gelebiliyor. Gün içerisinde ana sayfanın yenilenmemesi, gönderi paylaşımında yaşanan aksaklıklar ya da DM bölümüne girişte görülen hatalar kullanıcıların dikkatini çekiyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü, erişim sorunu mu yaşanıyor? 22 Mayıs 2026 tarihli son çökme raporlarına ilişkin detaylar haberimizde…
22 MAYIS X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ?
Downdetector verilerine göre 21 Mayıs Cuma günü X (Twitter) platformunda herhangi bir genel erişim sorunu ya da kesinti tespit edilmedi. Sosyal medya uygulamalarında yaşanan olası aksaklıklar genellikle bu platform üzerinden kullanıcı bildirimleriyle takip edilirken, şu an için kayda geçen ciddi bir sorun raporu bulunmuyor.
X ANASAYFA NEDEN YENİLENMİYOR?
X (eski Twitter) ana sayfası yenilenmiyorsa genellikle bu durum uygulama, internet bağlantısı veya geçici sistem sorunlarından kaynaklanır. Sorunu çözmek için şu adımları deneyebilirsin:
İlk olarak internet bağlantını kontrol et. Wi-Fi veya mobil veri zayıfsa sayfa yenilenmeyebilir. Uçak modunu açıp kapatmak da bağlantıyı tazeleyebilir.
Uygulama kullanıyorsan X’i tamamen kapatıp yeniden aç. Sorun devam ederse uygulamayı güncellemek veya cihazı yeniden başlatmak da işe yarayabilir.
Tarayıcıdan giriyorsan çerezleri ve önbelleği temizlemek, sayfanın doğru yüklenmesini sağlayabilir. Farklı bir tarayıcı denemek de çözüm olabilir.
Bazen de sorun X’in kendi sunucularından kaynaklanabilir. Bu durumda Downdetector gibi sitelerden genel bir kesinti olup olmadığını kontrol etmek faydalı olur.