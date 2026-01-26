Xiao Liu Salt Beyoğlu’nda

Salt, Bak kim var? konuşmaları kapsamında küratör Xiao Liu’yu ağırlıyor. Liu, konuşmasında Çin’deki güncel sanatın gelişiminde kritik bir dönüm noktası olan ‘85 Yeni Dalga hareketini değerlendirecek; bu akımın tarihsel öneminin yanı sıra son kırk yılda sanat pratiklerine, kurumsal yapılara ve ulusötesi etkileşimlere nasıl yön verdiğini irdeleyecek. Deneyim ve gözlemlerinden yola çıkarak, sanat piyasası tarafından belirlenen eğilimlerden ziyade yerel bağlamdan temellenen sanat pratiklerine değinecek.

‘85 Yeni Dalga hareketi, sanat pratiklerinin, kurumsal yapıların ve Çin’in uluslararası sanat ortamıyla ilişkilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Sanatçıların kavram ve mecra kullanımındaki yenilikler, kamusal sergiler, bağımsız inisiyatiflerin ortaya çıkışı ve resmî söylemlere meydan okuyan yaklaşımlar, Çin’deki güncel sanat anlatılarında genellikle “çığır açan” dinamikler olarak anıldı.

REKLAM

Bununla birlikte Çin güncel sanatının uluslararası görünürlüğü, özellikle son kırk yılda gerçekleştirilmiş büyük ölçekli sergilerde, sıklıkla “Çin’in siyasi gösterisi” merceğinden—yani ötekinin bakışıyla şekillenen bir dış perspektiften—ele alındı. Ancak Çin’deki sanat ortamının dünyayla ilişkisi; kendi tarihi ile kimliğini gözden geçirme, yeniden tahayyül etme ve biçimlendirme sürecini de içeriyor. Gündelik yaşama dayalı pratikler, geçtiğimiz on yıllara damgasını vuran sanatsal yaratıcılık mitlerini eşi görülmemiş bir zenginlik ve hayal gücüyle sorgulamaya açıyor.