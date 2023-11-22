Xiaomi'nin kârı rekor seviyeye ulaştı

Özünde Nesnelerin İnterneti ("IoT") platformuyla bağlantılı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlar bulunan bir tüketici elektroniği ve akıllı üretim şirketi olan Xiaomi Corporation, 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin denetlenmemiş konsolide sonuçlarını açıkladı.

Firma, hem gelirini hem de kârlılığını önemli ölçüde artırdığınbı duyurdu. Grup, son altı çeyrekte ilk kez yıldan yıla pozitif çeyrek bazlı gelir artışı yaşadı ve çeyrek bazlı kârda son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2023'ün üçüncü çeyreğinde grubun toplam geliri 70,9 milyar RMB'ye yükseldi. Düzeltilmiş net kâr bir önceki yıla göre yüzde 182,9 artışla 6 milyar RMB'ye (Yuan) ulaştı. Grubun ilk üç çeyrekteki düzeltilmiş net kârı, geçen yılın toplamının 1,7 katına ulaşarak piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

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10 YILLIK YENİ BÜYÜME HEDEFİ

Xiaomi Corporation'ın Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, 2023 yılının Ekim ayında 2020-2030 dönemine yönelik yeni bir hedef belirledi. Yeni hedef doğrultusunda Grup, temel teknolojilere sürdürülebilir yatırımlar yapmayı taahhüt ediyor ve gelişmekte olan küresel en ileri teknolojiler alanında lider olmaya kendini adıyor. Bu yeni hedef, Xiaomi'nin araştırma ve geliştirme yatırımlarına olan inancının altını çiziyor. Xiaomi'nin Ar-Ge harcamaları, 2023'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22'lik bir artışla 5 milyar RMB'ye ulaştı. Ar-Ge çalışanları, toplam iş gücünün %53'ünden fazlasını oluşturacak şekilde büyüdü. Grup, "Akıllı Telefon x AIoT" olan stratejisini "İnsan x Otomobil x Ev" olarak güncelleyerek, kişisel cihazlardan akıllı ev ürünlerine ve akıllı mobil çözümlere kadar tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir akıllı ekosistemde birleştiren yeni işletim sistemi Xiaomi HyperOS'u tanıttı.

Grup, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde brüt kâr marjında sürekli bir artış kaydederek %22,7'ye ulaştı ve üst üste dördüncü çeyrekte de artış elde etti. Toplam stok ise 36,8 milyar RMB'ye ulaşarak bir önceki yıla göre %30,5'lik bir düşüş yaşadı ve son on bir çeyreğin en düşük noktasına ulaştı. Bu düşüş, Xiaomi'nin iş stratejisini esnek bir şekilde uyarlayarak sektörün değişen talepleriyle uyumlu hale getirmesini sağladı. 30 Eylül 2023 itibariyle, grubun nakit kaynakları büyümeye devam ederek 127,6 milyar RMB ile rekor seviyeye ulaştı ve Xiaomi'nin inovasyonlara destek vermesi için güçlü bir temel oluşturdu.

BTÜT KÂR MARJI REKOR SEVİYEDE

2023'ün üçüncü çeyreğinde, dünya genelindeki akıllı telefon satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,1 oranında hafif bir düşüş kaydedildi. Xiaomi'nin akıllı telefon satışlarında, ters esen rüzgara rağmen hem bir önceki yıla hem de bir önceki çeyreğe göre büyüme kaydedildi. Dünya genelindeki akıllı telefon satışları son altı çeyreğin en yüksek seviyesi olan 41,8 milyon adede ulaştı.

Bu dönemde, Xiaomi'nin akıllı telefon iş kolu bir önceki çeyreğe göre %13,8'lik bir gelir artışı kaydederek 41,6 milyar RMB oldu. Brüt kâr marjı bir önceki yıla göre 7,7 puan artarak %16,6 ile rekor seviyeye ulaştı. Xiaomi, grubun temel stratejisinin önemli bir bileşeni olmaya devam eden premiumlaştırma stratejisini ilerletmeye devam ederek yaygın kullanıcı beğenisi kazandı ve kayda değer satış başarısı elde etti. Grup, Ekim ayında Çin'de Xiaomi 14 Serisini piyasaya sürdü. Satışa sunulduktan sonraki ilk beş dakika içinde Xiaomi 14 Serisi, Xiaomi 13 Serisi'nin ilk satış hacminin altı katına ulaşarak ilk satış döneminde bir milyon adedi aştı ve JD.com'da %99'un üzerinde olumlu puan aldı.

Canalys'e göre Xiaomi, ilk üç marka arasında bu çeyrekte satışlarda yıldan yıla artış kaydeden tek marka oldu ve büyümedeki canlanmaya öncülük etti. %14,1'lik pazar payına sahip olan Xiaomi, üst üste 13 çeyrek boyunca dünya genelinde en çok akıllı telefon satışı yapan üçüncü şirket olma konumunu korudu. Şirket, 55 ülke ve bölgede ilk üçte, 65 ülke ve bölgede ise ilk beşte yer alarak sektördeki lider konumunu güçlendirdi.

Xiaomi, yeni perakende iş kolunun verimliliğini artırmaya devam etti. Üçüncü taraf verilerine göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde Çin'de satılan toplam premium akıllı telefon satışlarının %55'inden fazlası çevrimdışı kanallar üzerinden gerçekleşti. En son 11.11 Alışveriş Festivali sırasında Xiaomi, 22,4 milyar RMB'yi aşan kümülatif brüt ürün değerine (GMV) ulaşarak alışveriş festivalleri açısından yeni bir rekora imza attı.