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Çinli teknoloji markası Xiaomi; Mi Smart Band 5, Mi True Wireless Earphones 2 Basic ve Mi TV Stick modellerini içeren yeni akıllı cihaz ailesini ve yeni akıllı telefonu Redmi 9’u tanıttı. 6.53 inç FHD+ Dot Drop ekranı olan Redmi 9, TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikasyonuna ve hareket halinde koruma için Corning Gorilla Glass cama da sahip.

Önceki nesle kıyasla performansı yüzde 107 iyileştirilmiş MediaTek Helio G80 SoC yongaya yer verilen Redmi 9, 5020 mAh (tipik) geniş kapasiteli batarya ile geliyor ve 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

3.5 mm kulaklık girişi, IR blaster (kızılötesi uzaktan kumanda),çift SIM kullanımını, ek microSD kart yuvası gibi özellikleri bulunan Redmi 9’un özel olarak tasarlanan arka parmak izi okuyucusu, kamera setinin altında duracak biçimde ve Redmi’nin mevcut akıllı telefon modellerinde yer verilen popüler dairesel tasarımla çevreleniyor.

GİRİŞ SEVİYESİNE DÖRTLÜ KAMERA

Çok amaçlı dört kamera kurulumunu içeren giriş seviyesindeki ilk Redmi akıllı telefon olan Redmi 9, aynı zamanda Kaleidoscope ve Palm Shutter gibi premium kamera özelliklerini fotoğraf deneyimiyle birleştiriyor.

Karbon Grisi, Okyanus Yeşili ve Gün Batımı Moru olmak üzere üç renk seçeneği olan Redmi 9’un Türkiye’de 3GB+32GB sürümü 2799 TL ve 4GB+64GB sürümü 2999 TL fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.

14 GÜNLÜK KESİNTİSİZ FITNESS CİHAZI: Mi SMART BAND 5

Xiaomi’nin kişisel teknoloji ürünleri kategorisinde tanıttığı tanıttığı akıllı fitness cihazı Mi Smart Band 5, içerdiği 1.1 inç renkli AMOLED ekranla görüntü alanını önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıyor. 65 dinamik ekran ve 6 band rengi ile canlı ekrana ve sportif tasarıma sahip Mi Smart Band 5, havuz, pist, sörf ve duş gibi ortamlar için suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Mi Smart Band 5, salon bisikleti, eliptik bisiklet, yoga, kondisyon küreği ve ip atlama dahil olmak üzere 11 egzersiz modu barındırıyor.

Xiaomi’nin açıklamasına göre Mi Smart Band 5’in bataryası, 14 güne kadar aralıksız kullanım desteği sağlıyor. Mi Smart Band 5’in şarj etme zamanı geldiğinde cihazın banttan çıkarılmasına gerek kalmıyor. Cihaz, manyetik arka kısım kullanılarak şarj ünitesine yerleştirilerek, şarj işlemine başlanabiliyor. Verilen bilgiye göre Mi Smart Band 5, bugünden (20 Temmuz) itibaren Hepsiburada üzerinden 329 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. Kullanıcılar, 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki ön sipariş döneminde indirimli fiyat olan 299 TL ‘den satın alabilecekler.

ORTAM GÜRÜLTÜSÜNÜ KESEN KABLOSUZ KULAKLIK

Xiaomi’nin hem müzik düşkünleri, hem de iş profesyonelleri için tasarlanan Mi True Wireless Earphones 2 Basic ise tek bir tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım sunuyor. Taşıma kutusuyla gerçekleştirilebilen üç ek şarj işlemiyle toplam batarya ömrü 20 saate ulaşıyor. Xiaomi’nin bu yeni kablosuz kulaklığı çift mikrofonlu ortam gürültüsü engelleme özelliğine sahip.

Bu özellikle kulaklıklar bir mikrofonla arka plan gürültüsünü filtre ederken, diğer mikrofonla kullanıcı sesini yakalıyor. Mi True Wireless Earphones 2 Basic’in kulak içi algılama özelliği kulaklıklardan biri çıkarıldığı anda müziği otomatik olarak durduruyor. Gelişmiş SBC/AAC codec’lerine destek veren cihaz, 14.2 mm geniş dinamik sürücüler içeriyor. Mi Ture Wireless Earphones 2 Basic Türkiye’de 249 TL fiyatla satışa sunuluyor.

CEBE SIĞAN EĞLENCE: Mi TV STICK

Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick; Android TV, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast’in yanısıra 4 çekirdekli işlemci, 1 GB RAM bellek ve 8 GB depolama gibi temel özellikleriyle öne çıkıyor.

Akıllı TV aparatı Mi TV Stick, Google Asistan, Netflix ve Prime Video arası geçişi akıcı hale getiren özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor. Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre 319 TL fiyata sahip Mi TV Stick, bugünden itibaren Hepsiburada'da satışa sunulacak.