Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, orta sınıf akıllı telefon serisi Redmi Note ailesine Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 5G modellerini ekledi. Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 10 Pro fiyatı ne kadar?

XİAOMİ REDMİ NOTE 10 PRO FİYATI NE KADAR?

Redmi Note 10 modelleri 2 bin 999 TL'den, Redmi Note 10 Pro modelleri ise 3 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

XİAOMİ REDMİ NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

108MP sensörü ve çift yerel ISO özellikleriyle donatılan Redmi Note 10 Pro, çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 özelliğiyle loş ortamlarda iyi fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Telefon aynı zamanda çekimleri profesyonel hale getiren Photo Clones (Fotoğraf Klonları),Video Clones (Video Klonları),Dual Video (Çift Video) ve Uzun Pozlama modlarını barındırıyor.

Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü ve 6,67 inç 120Hz Amoled Nokta Ekran'ı bulunan cihaz; oniks grisi, buzul mavisi ve gradyan bronz renk seçenekleriyle sunuluyor. Piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm Snapdragon ️732G'nin kullanıldığı Redmi Note 10 Pro, performansı ve düşük güç tüketim modeli ile öne çıkıyor. 5.020 mAh pili ve 33W hızlı şarj özellikleri, kullanıcıların telefonu çok kısa sürede şarj edebilmelerine imkan sağlıyor.

Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte gelen Redmi Note 10 ve Redmi 10S ise optimum izleme deneyimi sunan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran ile tasarlandı.

8MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2MP makro kamera ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumu ile sunuluyor. 48MP ile güçlendirilen Redmi Note 10'un ana kamerası ve 64MP Redmi Note 10S kamerası; ağır çekim, gece modu ve normal zaman atlamalı video özellikleriyle donatıldı. Redmi Note 10 aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 678 çipsetle birlikte geliyor. Redmi Note 10S de MediaTek Helio G95 çipsetiyle 900 MHz'ye kadar GPU saat hızları sunuyor.