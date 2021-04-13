Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 10 Pro fiyatı ne kadar?

Xiaomi, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro modellerini Türkiye'de satışa sundu. Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro'nun yanı sıra orta sınıf akıllı telefon serisini genişletme misyonuyla tasarlanan serinin bir diğer üyesi Redmi Note 10S de yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulacak. Peki Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 10 Pro fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 10 Pro fiyatı ne kadar?

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, orta sınıf akıllı telefon serisi Redmi Note ailesine Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 5G modellerini ekledi. Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 10 Pro fiyatı ne kadar?

XİAOMİ REDMİ NOTE 10 PRO FİYATI NE KADAR?

Redmi Note 10 modelleri 2 bin 999 TL'den, Redmi Note 10 Pro modelleri ise 3 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

XİAOMİ REDMİ NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

108MP sensörü ve çift yerel ISO özellikleriyle donatılan Redmi Note 10 Pro, çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 özelliğiyle loş ortamlarda iyi fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Telefon aynı zamanda çekimleri profesyonel hale getiren Photo Clones (Fotoğraf Klonları),Video Clones (Video Klonları),Dual Video (Çift Video) ve Uzun Pozlama modlarını barındırıyor.

Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü ve 6,67 inç 120Hz Amoled Nokta Ekran'ı bulunan cihaz; oniks grisi, buzul mavisi ve gradyan bronz renk seçenekleriyle sunuluyor. Piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm Snapdragon ️732G'nin kullanıldığı Redmi Note 10 Pro, performansı ve düşük güç tüketim modeli ile öne çıkıyor. 5.020 mAh pili ve 33W hızlı şarj özellikleri, kullanıcıların telefonu çok kısa sürede şarj edebilmelerine imkan sağlıyor.

Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte gelen Redmi Note 10 ve Redmi 10S ise optimum izleme deneyimi sunan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran ile tasarlandı.

8MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2MP makro kamera ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumu ile sunuluyor. 48MP ile güçlendirilen Redmi Note 10'un ana kamerası ve 64MP Redmi Note 10S kamerası; ağır çekim, gece modu ve normal zaman atlamalı video özellikleriyle donatıldı. Redmi Note 10 aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 678 çipsetle birlikte geliyor. Redmi Note 10S de MediaTek Helio G95 çipsetiyle 900 MHz'ye kadar GPU saat hızları sunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kullanıcılar LG XBOOM Go'yu test etti!
TEKNOLOJİLG XBOOM Go test edildi
Microsoft ses tanıma şirketi Nuance'ı 16 milyar dolara alıyor
TEKNOLOJİMicrosoft, Nuance'ı 16 milyar dolara alıyor
Clubhouse'dan "1.3 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı" iddiasına yanıt geldi: Bu bilgiler zaten herkese a
TEKNOLOJİClubhouse'dan beklenen yanıt geldi
BTK, Pinterest'in reklam yasağını kaldırdı
TEKNOLOJİPinterest'in reklam yasağı kalktı
Neeva nedir? Neeva'nın farkı ne?
TEKNOLOJİYeni Arama Motoru: Neeva nedir?
NASA seçimi yaptı! Peki, ilk Arap kadın astronot kim olacak? İşte cevabı
TEKNOLOJİArap dünyasında bir ilk! NASA seçimi yaptı
Ay görevinde kullanılacak motor ateşleme testini geçti
TEKNOLOJİAy motoru testi geçti
Android telefonlarda gizli çalışan uygulamalar nasıl kapatılır?
TEKNOLOJİGizli çalışan uygulamaları kapatın!
Alibaba'ya acımadılar! Son dakika: 3 milyara yakın ceza kesildi
TEKNOLOJİAlibaba'ya rekor ceza
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na Türk Telekom’dan destek - Haberler
TEKNOLOJİCumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na teknoloji ...