Sosyal medyanın gündeminde Xiaomi Redmi Note 9 Pro var. Xiaomi markasının yeni telefonu Redmi Note 9 Pro tanıtımı yapıldığından beri fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Xiaomi Redmi Note 9 Pro fiyatı nedir? Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri nelerdir?
XİAOMİ REDMİ NOTE 9 PRO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
İşlemci
Qualcomm® Snapdragon™ 720G
Yüksek performanslı sekiz çekirdekli işlemci
Frekans: 2.3GHz'ye kadar
Adreno™ 618 grafik işlemcisi
Qualcomm® beşinci nesil AI işlemci
8nm işlem teknolojisi
Pil ve Şarj
5020mAh (tip)*
Dahili Sabit Lityum İyon Polimer Pil
USB Type-C dönüşümlü bağlantı noktası
30W hızlı şarjı destekler
33W hızlı şarj cihazı kutuda
Ekran
6.67" Nokta ekran
Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+
Kontrast: 1500:1 (tip) | NTSC: %84 (tip)
TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası
Okuma modu 2.0
Corning® Gorilla® Glass 5
Arka Kamera
64MP AI Dörtlü Kamera
64MP ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera
1/1.72” sensör boyutu
1.6μm 4'ü 1 arada Süper Piksel, 0.8μm piksel boyutu
f/1.89
AF, 6P lens, FOV 79.8°
8MP ultra geniş açılı kamera
FOV 119° (108.3° bozulma düzeltmesinden sonra )
f/2.2
1/4” sensör boyutu
1.12μm piksel boyutu, 5P lens
5MP makro kamera
AF (2cm-10cm),f/2.4, 1/5” sensör boyutu, 1.12μm piksel boyutu
2MP derinlik sensörü
1/5” sensör boyutu, 1.75μm piksel boyutu, f/2.4
Arka kamera fotoğraf özellikleri
Gece modu
Belge modu
Sinematik Portreler
64MP HD
Akıllı ultra geniş açı modu
Arka kamera Güzelleştirme
Sabit el gece fotoğrafçılığı
Portre modu arka plan bulanıklaştırma
Panorama modu
Pro mod
Fotoğraf zamanlayıcısı
Seviyelendirme
Seri çekim modu
Yüz tanıma
HDR
Ultra geniş açılı köşe bozulma düzeltici
Özel filigran
Al filigran
Portre modu arka plan bulanıklaştırma ayarı
Tam ekran çerçeve
Arka kamera AI sahne algılama (27 tanınabilir etiket) Makro kamera
Arka kamera video özellikleri
Sinematik 4K video | Ultra geniş açılı kayıt | Makro kayıt | Kısa video modu | 4K kayıt | Kaleydoskop
4K kayıt
30fps
1080P kayıt
30fps / 60fps
720P kayıt
30fps
1080P yavaş çekim kayıt
120fps
720P yavaş çekim kayıt
120fps / 240fps / 960fps
Ön Kamera
16MP Ekran İçi Ön Kamera
16MP, 1.0μm
f/2.48 diyafram
Ön kamera fotoğraf özellikleri
Panorama selfie | Avuç içi deklanşör | AI siluet algılama | Ön kamera HDR | Ön yüz flaşı | Yüz tanıma | AI Güzelleştirme | AI portre modu | AI manzara algılama
Ön kamera video özellikleri
120fps Slo-Selfie
Depolama ve RAM
6GB + 128GB*
Redmi Note 9 Pro için mümkün olan en geniş
6GB + 64GB da kullanılabilir
* Gerçek serbest hafıza birkaç etkene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İşletim sistemi, RAM'in bir kısmını kullandığından, gerçek kullanılabilir hafıza belirtilenden daha azdır. Telefon önceden yüklenmiş uygulamalarla birlikte geldiğinden, gerçek depolama alanı belirtilenden daha azdır.
Ağ & Bağlanılabilirlik
Bağlantılar
2+1 kart yuvasını, nano-SIM + nano-SIM + mikroSD'yi (512GB genişletilebilir) destekler
Çift SIM VoLTE HD aramayı destekler
Not: Çift 4G SIM yerel operatörlerin desteğine ihtiyaç duyar ve tüm bölgelerde uygun olmayabilir.
Ağ & Bağlanılabilirlik
GSM: B2/3/5/8
WCDMA: B1/2/4/5/8
TDD LTE: B38/40/41(2535-2655MHz)
FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
Kablosuz Ağ
802.11a/b/g/n/ac protokollerini destekler
2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi Destekli
Wi-Fi Yönlendirme
Bluetooth 5.0 Destekli
NFC
Google Pay'i Destekler
Boyutlar
Boy: 165.75mm
En: 76.68mm
Kalınlık: 8.8mm
Ağırlık: 209gr
* Veriler Xiaomi laboratuvarları tarafından sağlanmıştır. Endüstrideki ölçüm yöntemleri değişebilir, bundan dolayı gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
Güvenlik
Yana monteli parmak izi sensörü
AI Yüz ile kilit açma
Navigasyon &konumlandırma
GPS / A-GPS / Galileo / GLONASS / Beidou
Ses
1216 X max0.5mm yüksek genlikli ultra-lineer hoparlör
Smart PA 10V harici, artırılmış basınçlı, yüksek hacim
3.5mm kulaklık jakı
Çoklu ortam
• MP4
• M4V
• MKV
• XVID
• WAV
• AAC
• MP3
• AMR
• FLAC
• APE
Sensörler
Z ekseni doğrusal titreşim motoru | Ekran yanı parmak izi sensörü | Mesafe sensörü | Ekran içi ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Kızılötesi kumanda
Paket içeriği
Redmi Note 9 Pro / Güç adaptörü / Basit koruyucu kapak / USB Type-C kablo / SIM çıkarma aracı / Kullanma kılavuzu / Garanti belgesi
XİAOMİ REDMİ NOTE 9 PRO FİYATI NEDİR?
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB 4.099 TL
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64gb 3.999 TL
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