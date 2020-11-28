Sosyal medyanın gündeminde Xiaomi Redmi Note 9 Pro var. Xiaomi markasının yeni telefonu Redmi Note 9 Pro tanıtımı yapıldığından beri fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Xiaomi Redmi Note 9 Pro fiyatı nedir? Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri nelerdir?

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 PRO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



İşlemci

Qualcomm® Snapdragon™ 720G

Yüksek performanslı sekiz çekirdekli işlemci

Frekans: 2.3GHz'ye kadar

Adreno™ 618 grafik işlemcisi

Qualcomm® beşinci nesil AI işlemci

8nm işlem teknolojisi

Pil ve Şarj

5020mAh (tip)*

Dahili Sabit Lityum İyon Polimer Pil

USB Type-C dönüşümlü bağlantı noktası

30W hızlı şarjı destekler

33W hızlı şarj cihazı kutuda

Ekran

6.67" Nokta ekran

Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+

Kontrast: 1500:1 (tip) | NTSC: %84 (tip)

TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası

Okuma modu 2.0

Corning® Gorilla® Glass 5

Arka Kamera

64MP AI Dörtlü Kamera

64MP ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera

1/1.72” sensör boyutu

1.6μm 4'ü 1 arada Süper Piksel, 0.8μm piksel boyutu

f/1.89

AF, 6P lens, FOV 79.8°

8MP ultra geniş açılı kamera

FOV 119° (108.3° bozulma düzeltmesinden sonra )

f/2.2

1/4” sensör boyutu

1.12μm piksel boyutu, 5P lens



5MP makro kamera

AF (2cm-10cm),f/2.4, 1/5” sensör boyutu, 1.12μm piksel boyutu

2MP derinlik sensörü

1/5” sensör boyutu, 1.75μm piksel boyutu, f/2.4

Arka kamera fotoğraf özellikleri

Gece modu

Belge modu

Sinematik Portreler

64MP HD

Akıllı ultra geniş açı modu

Arka kamera Güzelleştirme

Sabit el gece fotoğrafçılığı

Portre modu arka plan bulanıklaştırma

Panorama modu

Pro mod

Fotoğraf zamanlayıcısı

Seviyelendirme

Seri çekim modu

Yüz tanıma

HDR

Ultra geniş açılı köşe bozulma düzeltici

Özel filigran

Al filigran

Portre modu arka plan bulanıklaştırma ayarı

Tam ekran çerçeve

Arka kamera AI sahne algılama (27 tanınabilir etiket) Makro kamera

Arka kamera video özellikleri

Sinematik 4K video | Ultra geniş açılı kayıt | Makro kayıt | Kısa video modu | 4K kayıt | Kaleydoskop

4K kayıt

30fps

1080P kayıt

30fps / 60fps

720P kayıt

30fps

1080P yavaş çekim kayıt

120fps

720P yavaş çekim kayıt

120fps / 240fps / 960fps

Ön Kamera

16MP Ekran İçi Ön Kamera

16MP, 1.0μm

f/2.48 diyafram

Ön kamera fotoğraf özellikleri

Panorama selfie | Avuç içi deklanşör | AI siluet algılama | Ön kamera HDR | Ön yüz flaşı | Yüz tanıma | AI Güzelleştirme | AI portre modu | AI manzara algılama

Ön kamera video özellikleri

120fps Slo-Selfie

Depolama ve RAM

6GB + 128GB*

Redmi Note 9 Pro için mümkün olan en geniş

6GB + 64GB da kullanılabilir

* Gerçek serbest hafıza birkaç etkene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İşletim sistemi, RAM'in bir kısmını kullandığından, gerçek kullanılabilir hafıza belirtilenden daha azdır. Telefon önceden yüklenmiş uygulamalarla birlikte geldiğinden, gerçek depolama alanı belirtilenden daha azdır.

Ağ & Bağlanılabilirlik

Bağlantılar

2+1 kart yuvasını, nano-SIM + nano-SIM + mikroSD'yi (512GB genişletilebilir) destekler

Çift SIM VoLTE HD aramayı destekler

Not: Çift 4G SIM yerel operatörlerin desteğine ihtiyaç duyar ve tüm bölgelerde uygun olmayabilir.



Ağ & Bağlanılabilirlik

GSM: B2/3/5/8

WCDMA: B1/2/4/5/8

TDD LTE: B38/40/41(2535-2655MHz)

FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28



Kablosuz Ağ

802.11a/b/g/n/ac protokollerini destekler

2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi Destekli

Wi-Fi Yönlendirme

Bluetooth 5.0 Destekli

NFC

Google Pay'i Destekler

Boyutlar

Boy: 165.75mm

En: 76.68mm

Kalınlık: 8.8mm

Ağırlık: 209gr

* Veriler Xiaomi laboratuvarları tarafından sağlanmıştır. Endüstrideki ölçüm yöntemleri değişebilir, bundan dolayı gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.

Güvenlik

Yana monteli parmak izi sensörü

AI Yüz ile kilit açma

Navigasyon &konumlandırma

GPS / A-GPS / Galileo / GLONASS / Beidou

Ses

1216 X max0.5mm yüksek genlikli ultra-lineer hoparlör

Smart PA 10V harici, artırılmış basınçlı, yüksek hacim

3.5mm kulaklık jakı

Çoklu ortam

• MP4

• M4V

• MKV

• XVID

• WAV

• AAC

• MP3

• AMR

• FLAC

• APE

Sensörler

Z ekseni doğrusal titreşim motoru | Ekran yanı parmak izi sensörü | Mesafe sensörü | Ekran içi ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Kızılötesi kumanda

Paket içeriği

Redmi Note 9 Pro / Güç adaptörü / Basit koruyucu kapak / USB Type-C kablo / SIM çıkarma aracı / Kullanma kılavuzu / Garanti belgesi



XİAOMİ REDMİ NOTE 9 PRO FİYATI NEDİR?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB 4.099 TL

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64gb 3.999 TL

