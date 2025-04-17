Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.349,39 %0,90
        DOLAR 38,0889 %-0,14
        EURO 43,5582 %-0,09
        GRAM ALTIN 4.078,85 %-0,49
        FAİZ 48,61 %0,19
        GÜMÜŞ GRAM 39,66 %-1,29
        BITCOIN 84.677,00 %0,44
        GBP/TRY 50,4174 %-0,43
        EUR/USD 1,1365 %-0,30
        BRENT 66,59 %1,12
        ÇEYREK ALTIN 6.668,61 %-0,49
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama X’te DM’ler Kalkıyor mu? - Teknoloji Haberleri

        X’te DM’ler Kalkıyor mu?

        X'te direkt mesaj (DM) özelliğinin kaldırılacağına dair söylentiler, bir yazılım mühendisinin yorumuyla yayıldı. Ancak X, DM'leri kaldırmak yerine "XChat" adıyla geliştirileceği de söyleniyor. Başka bir çalışanın yaptığı, tamamen kalkmıyor yeniden yazılıyor" ifadeleriyle paylaşımı da yeni özelliklerle DM'lerin daha güçlü bir şekilde geri dönebileceği sinyalini veriyor.

        Giriş: 17.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        X'te DM'ler Kalkıyor mu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        X platformunda direkt mesaj (DM) özelliğinin kaldırılacağı söylentileri sosyal medyada hızla yayıldı. Bu iddialar, X yazılım mühendisi Zach Warunek’in DM’lerin “yakında kalkacağı” yönündeki yorumuna dayanıyor. Ancak resmi bir açıklama olmaması ve X’in DM’leri geliştirme planları, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Peki, X’te DM’ler gerçekten tarihe mi karışıyor, yoksa yeni bir başlangıç mı yapıyor?

        SÖYLENTİLER NEREDEN BAŞLADI?

        Nisan 2025’te Zach Warunek’in bir teknik tartışma sırasında DM’lerin kaldırılacağına dair yaptığı yorum, kullanıcılar arasında endişe yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia, DM özelliğinin tamamen sonlanacağı korkusunu doğurdu. Ancak Warunek’in yorumu resmi bir duyuru değildi ve bağlamın bir hata tartışması olduğu anlaşıldı. Bu, söylentilerin abartıldığını ve yanlış anlaşıldığını ortaya koyuyor. Ellis tarafından verilen cevap da bunun tamamen kaybolmadığı, yeniden şekillendiği yönünde oldu.

        REKLAM

        XCHAT İLE MESAJLAŞMA YENİLENİYOR

        Kaynaklara göre, X, DM özelliğini kaldırmak yerine “XChat” adıyla yeniden yapılandırıyor. XChat’in, WhatsApp benzeri bir platform olarak tasarlandığı ve şifreli mesajlaşma, dosya paylaşımı, kaybolan mesajlar ile sesli mesajlar gibi özellikler sunacağı konuşuluyor. Bazı özelliklerin X Premium abonelerine özel olabileceği de belirtiliyor. Bu adım, X’in mesajlaşma deneyimini güçlendirerek kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

        ELON MUSK’TAN İPUCU

        X’in sahibi Elon Musk, 13 Eylül 2024’te yaptığı bir paylaşımda özel mesajlaşmanın devam edeceğini ima etti. Musk’ın bu açıklaması, DM’lerin kaldırılacağı iddialarını çürüterek kullanıcıları rahatlattı. Bu paylaşım, X’in mesajlaşma özelliğine verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

        X’te DM’lerin kaldırılacağına dair söylentiler, resmi bir dayanak olmadan yayılmış görünüyor. Zach Warunek’in yorumu yanlış anlaşılmalara neden olsa da, X’in DM’leri “XChat” ile daha gelişmiş bir hale getireceği anlaşılıyor. Kullanıcılar, şifreli ve yenilikçi özelliklerle zenginleştirilmiş bir mesajlaşma deneyimi yaşayabilir. X’ten resmi bir açıklama gelene kadar, DM’lerin geleceği merak konusu olmaya devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!