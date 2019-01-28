Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (28 Ocak)

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar transfer bekliyor. Transfer döneminin bitmesine kısa süre kalan sarı-lacivertli takımda 2 farklı plan var. Ya 1 transfer olacak ya 3 transfer olacak! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri burada