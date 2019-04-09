Konya'da yaşayan Canan Kızoğlu, 17 Ağustos 2016'da, polis merkezine giderek, dekorasyon iş yapan eşi Ebubekir Kızoğlu'nun (31) kayıp olduğunu bildirdi. Araştırma başlatan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, elde edilen bilgilerden 2 çocuk babasının öldürülmüş olma ihtimalini mercek altına aldı. Polisin tek tek bilgilerine başvurduğu aile üyeleri, Kızoğlu'nun, kaybolduğu gün evden kaporta tamiri işinde ortaklık yaptığı yeğeni Abdullah Kızoğlu (37) ile buluşmak için çıktığın ve bir daha da kendisinden haber alınamadığını anlattı.

KAÇAK YOLLARLA AZERBAYCAN'A GİTMİŞ

DHA'da yer alan habere göre polis, izini sürdüğü Abdullah Kızoğlu'nun, amcası kaybolduktan sonra Yalova'ya, 4 ay sonra da yasa dışı yollardan Azerbaycan'a gittiğini belirledi. Biri resmi nikâhlı 2 eşi ve 1 çocuğu bulunan Abdullah Kızoğlu, 8 ay kaldığı Azerbeycan'dan geri dönünce takipteki polis tarafından İstanbul Alibeyköy'de yakalandı.

"YA BORCUNU VER, YA DA EŞİNİ"

İlk sorgusunda suçunu kabul eden Abdullah Kızoğlu, "Amcama 150 bin lira borcum vardı. Olay günü amcamı arayarak, Antalya'da bir şirketin dekorasyon işi olduğunu, bu işi almamız halinde iyi para kazanacağımızı söyledim. Amcamı evinden aldım. Cep telefonunu yanına almamasını söyledim. Birlikte olay yerine gittik. Orada bana, 'Ya borcunu ver ya da eşini' deyince tartıştık. Çıkan kavgada amcamın ayaklarına sıktım. Daha sonra başına ateş ederek, öldürdüm. Onu iç çamaşırlarıyla gömdüm. Elbiselerini de yaktım" dedi.

"ÇOCUKLARIM SANA EMANET' DEDİ"

Kızoğlu, "Amcamı ilk olarak bacaklarından vurdum. Yerde can çekişirken, gözlerimin içine bakarak bana, 'Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak' dedi'' diye konuştu.

"KAMYONUYLA ÜZERİNE TOPRAK DÖKTÜRDÜM"

Tutuklanan Abdullah Kızoğlu ,'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında da, "Amcamın öldüğünü anlayınca üzerini toprakla örtüp, arabayla ayrıldım. Önce iş yerime oradan eve gittim. Duş yaptıktan sonra üzerimdeki kanlı elbiseleri yaktım. Ertesi gün arabanın içindeki kanları ıslak bezle sildim. Daha sonra toprak alacağımı söyleyip, hafriyat kamyonuyla olay yerine gittim. Kamyoncunun haberi yoktu. Kamyoncuya, cesedin olduğu yerin üzerine toprak döküp düzeltmesini istedim. Ben kendim bir yer kazıp, amcamı oraya gömmedim" diye ifade verdi.

15 YIL HAPİS CEZASI

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Kızoğlu ile öldürülen Ebubekir Kızoğlu'nun eşi Canan Kızoğlu ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Abdullah Kızoğlu'na önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından da cezayı, tahrik indirimiyle 18 yıla, iyi hal indirimiyle de 15 yıla indirdi.