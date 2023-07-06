Haberler Televizyon Ya Çok Seversen konusu nedir ve nerede çekiliyor? Ya Çok Seversen oyuncuları kimler?

Ya Çok Seversen konusu nedir ve nerede çekiliyor? Ya Çok Seversen oyuncuları kimler? Kanal D'nin yaz sezonu dizilerinden biri olan Ya Çok Seversen, gün itibariyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini üstlendiği dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar... HT Giriş: 06.07.2023 - 09:25 Güncelleme: 06.07.2023 - 09:25 facebook

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Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. Kanal D'nin çekimleri Muğla'da gerçekleştirilen yeni dizisi Ya Çok Seversen, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Perşembe günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

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YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NEDİR?



Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.