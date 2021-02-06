Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Yaban hayvanlarını doğal yaşamlarında görüntülüyor

Sivas'ta çocukluk çağında izlediği belgesel filmlerin etkisiyle yaban hayatına ilgi duymaya başlayan 24 yaşındaki Mustafa Aslan, 4 yılda 250 kuş türü ile çeşitli kara hayvanlarını görüntüleyerek doğadaki yaşam üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışıyor

Yaban hayvanlarını doğal yaşamlarında görüntülüyor
AA

İlkokul yıllarında akranlarının aksine çizgi film yerine belgesel filmler izlemeyi tercih eden Mustafa Aslan, ilk fotoğraflarını babasının yurt dışından getirdiği filmli fotoğraf makinesiyle çekmeye başladı.

AA'nın haberine göre o dönemde evcil hayvan fotoğraflarıyla okulun panosunu süsleyen Aslan, profesyonel yaban hayatı fotoğrafçısı olma hayaline ise üniversite yıllarında kavuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Aslan, ilk profesyonel fotoğraflarını 2017 yılında çekti.

Aslan, yaklaşık 4 yıldır Sivas ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde yaban hayatını hem fotoğraflıyor hem de görüntülerini kayda alıyor.

Sayıları gittikçe azalan hayvanları görüntüleyerek çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Aslan'ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ise binlerce beğeni alıyor.

Aslan, yaptığı açıklamada, doğa ve yaban hayatı tutkusunun ilkokul yıllarında başladığını söyledi.

Çocukluğunda izlediği belgesel filmlerin etkisinde kalarak yıllar sonra bu alana yöneldiğini anlatan Aslan, "Akranlarım çizgi filmlerle ilgilenirken ben belgesel yapımları izliyordum. Sonrasında üniversite yıllarında yaban hayatı fotoğrafçılığına merak sardım ve bu işe başladım. Yaklaşık 4 yıldır da yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüntülüyorum" dedi.

"BU HAYVANLARIN HEPSİ BİRER MİLLİ HAZİNE"

Aslan, Türkiye'nin birçok bölgesinde 250 kuş türünü görüntülemeyi başardığını belirterek kurt, dağ keçisi, tilki, sincap gibi memelileri de görüntülediğini ifade etti.

Birçok yaban türünün kuraklık ve kaçak avcılık nedeniyle neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Aslan, "Bu hayvanların hepsi birer milli hazine. Bunlar tükenirse geri dönüşü yok. Dolayısıyla hepsini korumamız lazım. Korumak için de insanların bu farklı hayatı tanıması lazım. Tanımadığımız bir şeyi koruyamayız. Bunu bir zincir gibi düşünün. O yüzden ben de Türkiye'nin yaban hayatını insanlara tanıtıyorum" diye konuştu

Aslan, yaşamının büyük bir kısmının doğada geçtiğini vurgulayarak çekimler esnasında birçok kez aracının bataklığa saplandığını, zaman zaman da çoban köpeklerince kovalandığını anlattı.

Güzel kareler yakalamak için genellikle gün doğmadan yola çıktığını aktaran Aslan şöyle devam etti:

"Evden çıkarken tüm yiyecek ve içeceğimi hazırlıyorum. Çünkü gittiğim yerlerde hiçbir restoran veya kafe bulunmuyor. Bazen günde 500 kilometre yol yaptığım oluyor arabayla. Bazen de çok küçük bir alanda uzunca bir süre kalıyorum. Senenin yaklaşık 120 gününü bu işe ayırıyorum."

Aslan, yaban hayatı fotoğrafçılığının canlılara zarar vermeden doğayla baş başa kalınabilecek en güzel işlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tahta kayak takımlarıyla profesyonellere taş çıkardılar
YAŞAMTahta kayak takımlarıyla profesyonellere taş ...
Ünlülerin giydiği en pahalı elbiseler
YAŞAMGiydikleri servet değerinde
Ciddi ilişki arayanlar 'Yüzümü güldürsün yeter' diyor
YAŞAMCiddi ilişki arayanlar 'Yüzümü güldürsün yeter' diyor
Günlük burç yorumları! (6 Şubat 2020)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 5 Şubat 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Büyük ikramiye...
YAŞAM5 Şubat On Numara sonuçları açıklandı!
Dünyada 11, Türkiye'de 2. üreme alanı Yumurtalık Koyu'nda tespit edildi
YAŞAMTürkiye'de 2. üreme alanı bulundu
Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye alınması bekleniyor
YAŞAMŞehir devletlerinin temeli burada atılmıştı...
"Burada terör değil, moda var!" Son dakika: Munzur'da moda çekimi
YAŞAMÇekimler 8 saat sürdü... 'Burada terör değil moda ...
Denizin köpürdüğünü gören sahile hücum etti
YAŞAMKöpüğü gören sahile hücum etti!
Hayır işi için yaptı... 2 saat 40 dakika sürdü!
YAŞAMHayır işi için yaptı... 2 saat 40 dakika sürdü!