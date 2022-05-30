Yaban Mersini Ne İşe Yarar, Nelere İyi Gelir? - Yaban Mersini Faydaları ve Zararları!

Yaban mersini faydaları 0:00 / 0:00

Görünüş itibarıyla üzüme benzeyen ancak üzüm gibi asmalarda değil de alçak çalılarda yetişen yaban mersini meyvesi halk arasında ayıüzümü adıyla da bilinmektedir. Siyaha çalan mor-mavi rengiyle dikkat çeken yaban mersini meyvesi son zamanlarda iyice popüler oldu. Gelin Yaban Mersini Faydaları ve Zararları konusunu birlikte irdeleyelim...

Yaban Mersini Faydaları nedir?

Yaban Mersini Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla anlatılır. Yaban mersini antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir besindir. Bu da yaban mersinini diğer meyve türlerinden ayrıştırır.

tarafından da sıklıkla anlatılır. Yaban mersini antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir besindir. Bu da yaban mersinini diğer meyve türlerinden ayrıştırır. Yaban mersinine koyu mavi rengini antosiyan verir. Bu madde sayesinde kandaki serbest radikaller kolayca atılır bu da antioksidan özelliğinin bir göstergesi kabul edilebilir. Bu özelliği sayesinde yaban mersini sık sık kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığın önlenmesine yardım etmekle anılmaktadır.

Yaban mersini aynı zamanda kolesterol seviyesini kontrol etmek amacıyla da tüketilebilir. Antioksidan zengini yaban mersini kan yağ dengesini iyileştirmeye yardım eder. Böylece damarların tıkanmasını önlemeniz kolaylaşır.

Yaban mersininin bir diğer özelliği de kan basıncını düşürmeye yardımcı olmasıdır. Özellikle kalp hastalıkları riskini bulunanlarda bu riski azalttığı söylenir.

Yaban mersini elbette bizi hastalıklardan korumaya yarayan bağışıklık sisteminin de dostudur. İçerisinde bulunan yüksek C ve E vitamini sayesinde bakteri ve virüslerin yayılmasını önleyen yaban mersini aynı zamanda bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olacak sorunlarla da savaşır.

Tüm bunların yanında yaban mersini anti-inflamatuar özellikleriyle de öne çıkmaktadır. Bu da öksürük ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini önemli ölçüde azaltabilir anlamına gelir.

Yaban mersini aynı zamanda hafıza dostu bir meyvedir. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkacak bilişsel hastalık riskini azalttığı bilinen yaban mersini, nöronlar arasındaki bağlantıları korur ve güçlendirir.

Yaban mersini stresin yatışmasına ve sinir hücrelerinin sorunsuz çalışmasına da yardım eder.

Ama asıl önemli olan konulardan biri de yaban mersininin kan şekerini düzenlemesidir. Yaban mersini, düşük glisemik indeksine sahip olması nedeniyle diyabet ve insülin direnci gibi kan şekeri ile ilgili sorunlara karşı oldukça olumlu etkiye sahiptir.

Yaban mersini iyi bir lif kaynağı olmasıyla da bilinmektedir. İçeriğindeki yoğun C vitamini sayesinde iyi bir diyet lifi olarak kabul edilir. Yaban mersini sindirime yardımcı olması ve özellikle bağırsak sağılığına iyi gelmesiyle ünlenmiştir.

Yaban Mersini Nasıl Kullanılır?

Yaban mersinini dilerseniz taze meyve haliyle dilerseniz dondurarak dilerseniz ise kurutarak tüketebilirsiniz. Tatlılara, krep, waffle gibi kahvaltılıklara çok yakışır.

Yaban Mersini Bebeklere Faydalı Mı?

Yaban mersini lifli bir meyve olması nedeniyle bebeklerde ve çocuklarda bağırsak hareketlerindeki sorunlardan kaynaklanacak kabızlık gibi problemlerin giderilmesine destek olur.

Yaban Mersini Hamilelikte Yararlı Mı?

Yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile hamilelerin aşırıya kaçmamak kaydıyla yaban mersini tüketmesinin bir zararı yoktur.

Yaban Mersini Göze Faydaları

Yaban mersininin katarak, miyop, göz kuruluğu hatta göz enfeksiyonları gibi rahatsızlıklar karşısında koruyucu etkisi olduğundan bahsedilir.

Yaban Mersini Yaprağı Faydası Nedir?

Yaban mersini yaprağı özellikle ishal kesici etkisi ile bilinmektedir.

Yaban Mersini Zararları Nedir?

Yaban mersininin kayıtlara geçmiş bir zararı bulunmamaktadır ancak elbette her şeyin fazla tüketilmesinin zararlı olabileceği konusunu unutmamak ve ölçüyü kaçırmamak gerekir.