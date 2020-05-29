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Yabancı ekonomistler, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Yabancı ekonomistler, Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 4.5 olarak büyüme performansını yorumladı. Capital Economics, Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, "Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte ocak ve şubat aylarındaki güçlü seyirle büyümeyi başardı" derken Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys,"Küresel kriz, Türkiye için bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı

para
AA

Capital Economics, Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte ocak ve şubat aylarındaki güçlü seyirle büyümeyi başardığını belirtti.

Tuvey, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, büyümenin iç taleple desteklendiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte ocak ve şubat aylarındaki güçlü seyirle büyümeyi başardığını aktaran Tuvey, hane halkı harcamaları ve yatırımlardaki artışa da dikkati çekti.

Kamu harcamalarındaki artışa da değinen Tuvey, kamu harcamalarındaki keskin artışın kısmen yeni tip koronavirüs (Kovid 19) vakalarındaki artışla birlikte sağlık harcamalarında gerçekleşen yüksek orandaki harcamaları yansıttığını dile getirdi.

Tuvey, net ticaretin büyümeyi biraz desteklediğini ancak fazla da katkı sağlamadığını söyledi.

TÜRKİYE EN BÜYÜK ÜRETİM ÜSLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys de ikinci çeyreğin Türkiye ekonomisi için zor olabileceğini ancak küresel krizin Türkiye için bir fırsat sunabileceğini vurguladı.

Çin'den Avrupa'ya yaklaşmayı planlayan ya da tedarik zincirini çeşitlendirmek isteyen yabancı şirketler için Türkiye'nin cazip bir ülke olabileceğini belirten Matys, Türkiye en büyük üretim üslerinden birine dönüşebileceğini ifade etti.

Matys, ithal ürünlerin yerini içerideki eşdeğerlerinin yer almasının cari açığı da ilgilendirdiğini ve enflasyonun da azaltabileceğini aktardı.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell ise Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümesinin beklentiler doğrultusunda olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü. AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyeceği yönünde olmuştu.

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