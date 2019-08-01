İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikâyede bir kahraman olan Kainan’ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır.

Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona her şeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar.