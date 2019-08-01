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Yabancı filmi oyuncuları kimler? Yabancı filmi konusu nedir?

Show TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Yabancı filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Jim Caviezel ve Sophia Myles gibi oyuncuların yer aldığı Yabancı filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Yabancı

Yabancı filmi oyuncuları kimler? Yabancı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon ve Bilim Kurgu dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Yabancı filminin detayları...

YABANCI FİLMİ KONUSU NE?

İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikâyede bir kahraman olan Kainan’ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır.

Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona her şeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar.

YABANCI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Howard Mccain’in üstlendiği oyuncu kadrosunda Jim Caviezel, Sophia Myles, John Hurt, Ron Perlman gibi usta oyuncuların yer aldığı 2008 yapımı “Yabancı”, Perşembe akşamı Show TV’de!

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