Yabancı ünlü kadınlar, yapay zekâyla 'erkek' oldu

Türk ünlü kadınları yapay zekâ kullanarak, 'erkek'leştirilmişti. Bergüzar Korel, Meryem Uzerli ve Hazal Kaya gibi pek çok ünlü isim, bu akıma kayıtsız kalmamış Meryem Uzerli, Özge Özpirinçci ve Bergüzar Korel, erkek hallerini beğendiklerini belirtirmişti.