Yabancı ünlü kadınlar, yapay zekâyla 'erkek' oldu
Yapay zekâ ile başlatılan 'erkekleştirme' akımı, Ajda Pekkan, Hülya Avşar ve Tuba Büyüküstün gibi ünlü Türk isimlerin ardından bu kez Lana Del Rey, Taylor Swift, Dua Lipa, Lady Gaga ve Billie Eilish gibi dünyaca ünlü yıldızları da 'erkekleştirdi'
Yabancı bir X kullanıcısı, dünyaca ünlü kadınları, yapay zekâ kullanarak, 'erkekleştirdi.
Taylor Swift
Taylor Swift
Selena Gomez
Selena Gomez
Dua Lipa
Dua Lipa
Lana Del Rey
Lana Del Rey
Lady Gaga
Lady Gaga
Ariana Grande
Ariana Grande
Billie Eilish
Billie Eilish
Demi Lavato
Demi Lavato
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo
Sabrina carpenter
Sabrina carpenter
Türk ünlü kadınları yapay zekâ kullanarak, 'erkek'leştirilmişti. Bergüzar Korel, Meryem Uzerli ve Hazal Kaya gibi pek çok ünlü isim, bu akıma kayıtsız kalmamış Meryem Uzerli, Özge Özpirinçci ve Bergüzar Korel, erkek hallerini beğendiklerini belirtirmişti.
Hazal Kaya ile İrem Derici gibi isimler ise "İyi ki kadınım!" şeklinde esprili yorumlarda bulunmuştu.
Hande Erçel
Hande Erçel
Beren Saat
Beren Saat
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya
Fahriye Evcen
Fahriye Evcen
Ajda Pekkan
Ajda Pekkan
Tuba Büyüküstün
Tuba Büyüküstün
Hadise