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        Haberler Magazin Yabancı ünlü kadınlar, yapay zekâyla 'erkek' oldu - Magazin haberleri

        Yabancı ünlü kadınlar, yapay zekâyla 'erkek' oldu

        Yapay zekâ ile başlatılan 'erkekleştirme' akımı, Ajda Pekkan, Hülya Avşar ve Tuba Büyüküstün gibi ünlü Türk isimlerin ardından bu kez Lana Del Rey, Taylor Swift, Dua Lipa, Lady Gaga ve Billie Eilish gibi dünyaca ünlü yıldızları da 'erkekleştirdi'

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 20:30 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:45
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        Yabancı bir X kullanıcısı, dünyaca ünlü kadınları, yapay zekâ kullanarak, 'erkekleştirdi.

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        Taylor Swift

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        Taylor Swift

        4

        Selena Gomez

        5

        Selena Gomez

        6

        Dua Lipa

        7

        Dua Lipa

        8

        Lana Del Rey

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        Lana Del Rey

        10

        Lady Gaga

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        Lady Gaga

        12

        Ariana Grande

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        Ariana Grande

        14

        Billie Eilish

        15

        Billie Eilish

        16

        Demi Lavato

        17

        Demi Lavato

        18

        Olivia Rodrigo

        19

        Olivia Rodrigo

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        Sabrina carpenter

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        Sabrina carpenter

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        Türk ünlü kadınları yapay zekâ kullanarak, 'erkek'leştirilmişti. Bergüzar Korel, Meryem Uzerli ve Hazal Kaya gibi pek çok ünlü isim, bu akıma kayıtsız kalmamış Meryem Uzerli, Özge Özpirinçci ve Bergüzar Korel, erkek hallerini beğendiklerini belirtirmişti.

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        Hazal Kaya ile İrem Derici gibi isimler ise "İyi ki kadınım!" şeklinde esprili yorumlarda bulunmuştu.

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        Hande Erçel

        25

        Hande Erçel

        26

        Beren Saat

        27

        Beren Saat

        28

        Serenay Sarıkaya

        29

        Serenay Sarıkaya

        30

        Fahriye Evcen

        31

        Fahriye Evcen

        32

        Ajda Pekkan

        33

        Ajda Pekkan

        34

        Tuba Büyüküstün

        35

        Tuba Büyüküstün

        36

        Hadise

        37

        Hadise

        Fotoğraflar: Shutterstock, X

        #Taylor Swift
        #Dua Lipa
        #Lady Gaga
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