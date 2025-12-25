Habertürk
        Yabancıdan 354.5 milyon dolarlık alım - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 354.5 milyon dolarlık alım

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 354.5 milyon dolarlık hisse senedi ve 202,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı

        Giriş: 25.12.2025 - 15:05 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:05
        Yabancıdan 354.5 milyon dolarlık alım
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Aralık haftasında 354.5 milyon dolarlık hisse senedi, 202.8 milyon dolarlık DİBS ve 100 bin dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Aralık haftasında 33 milyar 66,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Aralık haftasında 33 milyar 515.7 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 775.8 milyon dolardan, 18 milyar 44 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 648.2 milyon dolar oldu.

