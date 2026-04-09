        Yabancılar Türkiye'de o şehirlere akın ediyor: En çok ev alınan iller belli oldu

        Yabancılar en çok o şehirleri seçti! En çok ev alınan iller belli oldu

        Yabancı yatırımcıların Türkiye'de en çok yöneldiği şehirler belli oldu. 2026 verilerine göre konut alımlarında zirve değişmezken, bazı illerde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Özellikle sahil şehirleri ve uygun fiyat avantajı sunan bölgeler öne çıkarken, yatırım amaçlı alımlardaki artış dikkat çekti. Açıklanan son veriler, yabancıların tercih haritasında hem istikrarın sürdüğünü hem de yeni şehirlerin yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

        Giriş: 09.04.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Yabancılar Türkiye'de konut alımında rotayı belirli şehirlere çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2026 verilerine göre en çok ev alınan iller netleşirken, özellikle sahil şehirleri ve fiyat avantajı sunan bölgelerde hareketlilik dikkat çekti. Listenin zirvesinde yer alan şehir değişmezken, yükselişe geçen iller de dikkatlerden kaçmadı.

        ŞUBAT 2026 VERİLERİ AÇIKLANDI

        Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarına ilişkin Şubat 2026 verileri açıklandı. Son tabloya göre yabancı yatırımcıların yöneldiği şehirler netleşirken, bazı illerde dikkat çeken hareketlilik yaşandı.

        KONUT SATIŞINDA YOĞUNLAŞMA SÜRÜYOR

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan konut satış istatistiklerine göre, yabancılara yapılan konut satışları toplam satışlar içinde sınırlı paya sahip olsa da belirli şehirlerde yoğunlaşma eğilimini sürdürüyor.

        ZİRVEDE YİNE İSTANBUL VAR

        Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yine İstanbul yer aldı. Türkiye’nin en büyük metropolü, geniş konut arzı ve yatırım çeşitliliğiyle yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği şehir olmayı sürdürdü.

        ANTALYA SAHİL AVANTAJIYLA ÖNE ÇIKIYOR

        İstanbul'u turizm ve yaşam avantajlarıyla öne çıkan Antalya takip etti. Özellikle sahil bölgelerinde yer alan konutlara olan talep, yabancı alıcıların ilgisini canlı tutmaya devam etti.

        MERSİN YÜKSELİŞTE

        Listenin dikkat çeken şehirlerinden biri ise Mersin oldu. Son dönemde fiyat avantajı ve gelişen konut projeleriyle öne çıkan şehir, yabancı yatırımcıların alternatif adreslerinden biri haline geldi.

        ANKARA DA LİSTEDE YERİNİ KORUYOR

        Başkent Ankara da listede üst sıralarda yer almayı sürdürdü. Daha çok yatırım ve uzun vadeli yaşam planı yapan yabancıların Ankara’yı tercih ettiği değerlendiriliyor.

        EN ÇOK KONUT ALAN YABANCILAR HANGİ ÜLKELERDEN?

        Verilere göre yabancıların en çok konut aldığı ülke gruplarında ise Rusya ilk sıralarda yer aldı. Rus vatandaşlarını İran, Irak ve Ukrayna takip etti. Avrupa ülkelerinden gelen talepte ise dönemsel dalgalanmalar gözlendi.

        SAHİL ŞEHİRLERİNE YOĞUN İLGİ

        Özellikle sahil şehirlerinde hem tatil hem de yatırım amacıyla yapılan alımların arttığına dikkat çekilirken, bazı bölgelerde yabancı talebine bağlı fiyat hareketliliği de yaşanıyor.

        YENİ DÖNEMDE HANGİ ŞEHİRLER ÖNE ÇIKACAK?

        Şubat 2026 verileri, yabancıya konut satışında dengelerin büyük ölçüde korunduğunu ancak bazı şehirlerde yükseliş eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu. Önümüzdeki aylarda bu hareketliliğin nasıl şekilleneceği ise yakından takip ediliyor.

