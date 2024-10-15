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        Haberler Gündem Güncel Yabancıların çalışma izni muafiyeti 6 aydan 3 yıla çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Yabancıların çalışma izni muafiyeti 6 aydan 3 yıla çıkarıldı

        Kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancıların çalışma izni muafiyeti 6 aydan 3 yıla çıkarıldı. Kimlerin muafiyetten yararlanabileceği de Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:53
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        Yabancıların çalışma izni muafiyeti 3 yıla çıkarıldı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancıların çalışma izni muafiyetine ilişkin çalışmasını tamamladı.

        Uluslararası İşgücü Kanun Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak yönetmelik resmi gazetede yayımlandı.

        KAMU KURUMLARI TARAFINDAN BİLDİRİLENLER FAYDALANABİLECEK

        Yönetmelikle yabancıların çalışma izninden muafiyeti altı aydan üç yıla çıkarıldı. Geçici koruma sağlanan ve insani ikamet izni sahibi yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamına alındı. Uygulamadan Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar faydalanabilecek.

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        Bilişim, sağlık, sağlık turizmi, evde bakım, ev hizmetleri gibi alanlarda çalışan yabancıların çalışma izni alması kolaylaştırılacak. Çalışma izni muafiyeti verilen yabancılar için çalışma izni muafiyetinin düzenlendiği tarihten itibaren altı aylık süre geçmedikçe yeni başvuru yapılamayacak. Diğer çalışma izni muafiyetlerinde ise on iki aylık süre geçmedikçe aynı muafiyet kapsamında yeni başvuru yapılamayacak. Muafiyet kapsamındaki yabancılar arasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında çalışacaklar da yer aldı. Akademisyenler, araştırmacılar, petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde çalışacak profesyoneller ve profesyonel sporcular da listede.

        KAYIT DIŞI ÇALIŞMANIN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

        İletişim Başkanlığı’nın uygun görüşü olması kaydıyla daimi basın kartı kapsamında Türkiye’ye gelen yabancı basın mensupları da çalışma izni muafiyeti kapsamına alındı.

        Düzenlemeyle yabancıların Türkiye'de kayıt dışı çalışmasının önlenmesi hedefleniyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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