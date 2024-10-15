Yabancıların çalışma izni muafiyeti 6 aydan 3 yıla çıkarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancıların çalışma izni muafiyetine ilişkin çalışmasını tamamladı.

Uluslararası İşgücü Kanun Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak yönetmelik resmi gazetede yayımlandı.

Yönetmelikle yabancıların çalışma izninden muafiyeti altı aydan üç yıla çıkarıldı. Geçici koruma sağlanan ve insani ikamet izni sahibi yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamına alındı. Uygulamadan Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar faydalanabilecek.

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Bilişim, sağlık, sağlık turizmi, evde bakım, ev hizmetleri gibi alanlarda çalışan yabancıların çalışma izni alması kolaylaştırılacak. Çalışma izni muafiyeti verilen yabancılar için çalışma izni muafiyetinin düzenlendiği tarihten itibaren altı aylık süre geçmedikçe yeni başvuru yapılamayacak. Diğer çalışma izni muafiyetlerinde ise on iki aylık süre geçmedikçe aynı muafiyet kapsamında yeni başvuru yapılamayacak. Muafiyet kapsamındaki yabancılar arasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında çalışacaklar da yer aldı. Akademisyenler, araştırmacılar, petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde çalışacak profesyoneller ve profesyonel sporcular da listede.