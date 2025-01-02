Yabani dizisi final mi yapıyor?
NOW TV'de yayınlanan Yabani dizisi gündemdeki yerini aldı. Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesinin anlatıldığı Yabani dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Yabani dizisi final mi yapıyor? Yabani 51. bölümüyle bitiyor mu, neden bitiyor? İşte detaylar...
Yabani dizisi final haberi ile gündemdeki yerini aldı. Filiz Adıgüzel tarafından yönetilen Yabani dizisi her akşam cumartesi günü izleyiciyle buluşuyordu. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından finalin yapılıp yapılmayacağı kesinlik kazandı. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
YABANİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Yabani dizisi final bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin finali 11 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.
YABANİ 50. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Neslihan’ın kafası karışmış, hastalığı giderek ilerlemiştir. Serhan tüm aileden durumu saklasa da özellikle Güven’in içine sinmiyordur bu durum. Her şeyin normal olduğuna ikna etmeye çalışıyordur Neslihan da ama aslında kendisini kaçınılmaz acı sona hazırlıyordur. Bu yüzden de son zamanlarını tüm ailesiyle ve mutlu geçirmektir niyeti. Ancak Güven baskı yapar Neslihan’a. Bir sağlık kontrolünden geçmesini ister.
Yaman ilgilenecektir tüm bu süreçte annesiyle ve Neslihan köşeye sıkışmıştır. Serhan’dan yine yardım ister. Hastalığını ailesinden saklamak istiyordur fakat Yaman keşfeder. Gerçeği öğrenir… Ama annesine verdiği sözü tutacaktır. Önce Asi ve Alaz’ın mutlu gününü geçirecekler sonrasında da herkese durumu açıklayacaklardır ama geç kalırlar.