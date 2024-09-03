Tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. 102'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Ardahan Belediyesi de bir konser düzenledi. Ünlü pop sanatçıları Eda-Metin Özülkü ve Ferihan Atik'in vereceği konser, kentte etkili olan yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Bunun üzerine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, makamında ağırladığı sanatçılarla beraber gerçekleştirdiği canlı yayında konserin iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Başkanlık Makamında mini konser birbirinden güzel eserler seslendiren Eda Özülkü - Metin Özülkü ve Ferihan Atik'e ses sanatçısı Belediye Başkanı Faruk Demir'de meşhur parçası 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm'le eşlik etti.