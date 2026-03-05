Canlı
        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Yağlama Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Yağlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Yağlama Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Yağlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Orta Anadolu mutfağının en sevilen ve en doyurucu lezzetlerinden biri olan yağlama, özellikle kıymalı harcı ve kat kat yumuşacık hamurlarıyla sofralarda sıkça yer alıyor. Genellikle özel günlerde, kalabalık aile buluşmalarında ve hafta sonu kahvaltılarında tercih edilen bu lezzet, pratik yöntemlerle evde de kolayca hazırlanabiliyor. İşte Yağlama Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Yağlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? sorusunun tüm detaylarıyla kapsamlı yanıtı.

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 15:50
        Yağlama Tarifi

        Yağlama, ince açılan hamurların tavada pişirilip arasına kıymalı harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır. Görünümü kat kat pastayı andırsa da aslında bir hamur yemeğidir. En bilinen haliyle Kayseri mutfağına ait olan bu lezzet, yörede “Şebit Yağlaması” olarak da adlandırılır. Yoğurt eşliğinde servis edilmesi ise geleneksel sunumun önemli bir parçasıdır.

        Yağlama İçin Gerekli Malzemeler

        Hamuru için 4 su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı instant maya 1,5 su bardağı ılık su

        Kıymalı harç için 300-400 gram dana kıyma 1 adet büyük kuru soğan 2 adet domates (veya 1 su bardağı domates rendesi) 1 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı sıvı yağ Tuz, karabiber, pul biber

        Servis için 1 kase süzme yoğurt

        Hamurun Hazırlanışı

        Ilık su geniş bir kaba alınır ve içerisine maya eklenerek karıştırılır. Ardından tuz ve un kontrollü şekilde ilave edilerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur ele hafif yapışabilir; ancak çok sert olmamalıdır. Yaklaşık 8-10 dakika yoğrulduktan sonra üzeri kapatılarak 40-45 dakika mayalanmaya bırakılır. Hamur iki katına çıktığında hazır demektir.

        Mayalanan hamur 8-10 eşit bezeye ayrılır. Bezeler hafif unlanmış zeminde, servis tabağı büyüklüğünde ince şekilde açılır.

        Hamurların Pişirilmesi

        Açılan hamurlar önceden ısıtılmış yağsız tavada, orta ateşte arkalı önlü pişirilir. Hamurların üzerinde hafif kabarcıklar oluşur ve yer yer kızarır. Tüm bezeler bu şekilde hazırlanır ve temiz bir bez altında yumuşak kalmaları için üst üste konularak bekletilir.

        Kıymalı Harcın Hazırlanışı

        Geniş bir tavada sıvı yağ ısıtılır ve ince doğranmış soğanlar eklenerek kavrulur. Soğanlar pembeleştikten sonra kıyma ilave edilir. Kıyma suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Ardından salça eklenir ve karıştırılır. Küp doğranmış ya da rendelenmiş domatesler ilave edilir. Baharatlar eklenerek harç orta ateşte 10-15 dakika pişirilir.

        Harç ne çok sulu ne de çok kuru olmalıdır. Hafif soslu kıvam, hamurların arasına sürüldüğünde daha iyi sonuç verir.

        Yağlamanın Kat Kat Dizilmesi

        Servis tabağına bir hamur yerleştirilir. Üzerine hazırlanan kıymalı harçtan 2-3 yemek kaşığı sürülür ve eşit şekilde yayılır. Üzerine ikinci hamur kapatılır ve tekrar harç sürülür. Bu işlem tüm hamurlar bitene kadar devam eder.

        En üst kata da kıymalı harç sürülür. Ardından dilimlenerek pasta gibi üçgen ya da kare şeklinde kesilir.

        Servis Önerisi

        Yağlama geleneksel olarak süzme yoğurt ile birlikte servis edilir. Yoğurt hem lezzeti dengeler hem de yemeğe ferahlık katar. İsteğe bağlı olarak üzerine ince kıyılmış maydanoz serpilebilir.

        Yağlamanın Püf Noktaları

        Hamur yumuşak kıvamlı olmalıdır. Bezeler ince açılmalıdır. Hamurlar tavada fazla kurutulmamalıdır. Kıymalı harç hafif sulu olmalıdır. Katlar eşit şekilde harçlanmalıdır.

        Alternatif Hazırlama Yöntemleri

        Kıymalı harca ince doğranmış biber eklenebilir. Acı sevenler için pul biber miktarı artırılabilir. Daha pratik bir yöntem isteyenler, lavaş kullanarak benzer bir lezzet elde edebilir; ancak geleneksel tarifte elde açılmış hamur tercih edilir.

        Yağlama, hem doyurucu hem de paylaşmaya uygun bir lezzet olmasıyla öne çıkar. Kat kat yapısı, baharatlı kıymalı iç harcı ve yoğurtla uyumu sayesinde sofralarda her zaman ilgi görür. Doğru teknikle hazırlandığında evde de ustalıkla yapılabilen bu geleneksel lezzet, özellikle kalabalık misafir sofralarının yıldız yemeklerinden biri olmaya devam ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
