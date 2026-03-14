Yağmur Atacan: Yanlışlıkla Pınar'a kafa attım

Ünlü oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2008 yılında hayatlarını birleştirmiş; 2009'da kızları Su Atacan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla gündeme gelen çift, bu kez ilişkilerine dair pek bilinmeyen komik bir anı ile dikkat çekti.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, "İlişkinizin en komik ama kimsenin bilmediği detayı nedir?" sorusuna yanıtlar verdi.

"KAFA ÜSTÜ KÜVETİN İÇİNE DÜŞTÜ"

Kendi YouTube kanallarına konuşan ikiliden Atacan, "Nişan gecesi Pınar'ı öpeyim derken ayağım kaydı; yanlışlıkla kafa attım, kafa üstü küvetin içine düştü" ifadelerini kullandı.

Altuğ ise bu soruya, "Bana kur yaparken ağzıma iki poğaça soktu" sözleriyle karşılık verdi.