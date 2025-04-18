Yağmur Bircan Çetin: Ünlü yönetmenden ahlaksız teklif aldım

Oyuncu Yağmur Bircan Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Çetin, sektöre yeni başladığı dönemde ünlü bir yönetmenden ahlaksız bir teklif aldığını açıkladı.

"AÇIK AÇIK YAPILMIŞ EN BÜYÜK TERBİYESİZLİK"

"Yönetmen o dönemde ünlü bir ismin filminde çalışıyordu. İlk başta başıma böyle bir terbiyesizliğin geleceğini düşünmedim. Bana 'Benim ofisim şurada, geldiğinde görüşelim' dedi. Gittim, fakat ofisteki sinyal bozucu yüzünden şüphelendim. Ardından yönetmen bana, 'Viski ister misin?' diye sordu. 'Ben bir şey almayayım' dedim. Sonra bana, 'Neden oyuncu olmak istiyorsun? Sen çok akıllı bir kızsın' gibi konuşmalar yaptı. Ardından sözlerine devam etti, 'Hollywood sistemi gibi işler. Biz belli isimleri seçiyoruz, ünlü yapıyoruz. Bizim seçtiğimiz insanlar ünlü oluyor. Sen onlarla birlikte olacaksın. Merak etme, evli barklı insanlar, adın çıkmaz, sonra istediğin zaman evlenirsin' dedi"

"BU BANA GELMEZ"

Bu teklifi duyduğunda ne diyeceğini şaşıran Çetin, o anda her şeyin netleştiğini belirtti; "Bu bana gelmez' dedim, fakat o adam hala palavralarına devam etti. O kadar sinirlendim ki oradan nasıl çıktığımı bile hatırlamıyorum. Birçok şeye pişmanım. O listede kimlerin adı vardı? Onu almadığım için aslında çok pişmanım. Elimde hiçbir kanıt yok, ama adamı her yerden engelledim"