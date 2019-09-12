Galatasaraylı futbolcu Emre Mor, Yağmur Aktaş'a Instagram'dan yolladığı mesaj Taktaş tarafından sosyal medyada ifşa edildi. Yağmur Taktaş katıldığı bir televizyon programında yaşananları anlattı. Taktaş; "Galatasaraylı Emre Mor iyi bir oyuncu Türkiye'ye yeni geldi. Sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Bana sosyal medyadan kendisi mesaj yolladı.

Konuştuğumuzda daha önce görüştüğümüzü söyledi ama ben hatırlamıyorum. Emre Mor ile bir araya geldik. Gece kulübünde değil. Ben dünya starlarıyla konuşuyorum. Onların da mesajları var istesem onların mesajlarını da ifşa ederdim. Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum. Ben 23 yaşındayım ama bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla iletişim kurmayı istiyorum."

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

Yağmur Taktaş 20 yaşında ve Adanalı. Ailesinin tek kız çocuğu. Adana'da Anadolu Lisesi Mezunu olan üniversite hayatına bu yıl başlamak isteyen Yağmur, bu programda kendisine birşeyler kattıktan sonra moda mı oyunculuk mu kararını netleştirerek üniversiteye başlamak istiyor. Alışveriş yapmak, yemek yemek, yemek yapmak, arkadaşlarıyla sosyal aktiviteler yapmak en sevdiği şeyler arasında. Yağmur yılın ara ara bölümlerinde fitnessa yoğunlaşır.

Gözlükler ve şapkalar Yağmur'un vazgeçilmezleri arasında. Yumurtaya alerjisi var, asla yemiyor. Balık burcu. Ruh haline ve yerine göre giyinmeyi tercih ediyor. Moda ve alışveriş bağımlısı. Dergi karıştırmak araştırmak ve bulmak tam ona göre. Yakın arkadaşlarının vazgeçilmezi.