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Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

Kerem Bürsin'in, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tanrısevsin, konuyla ilgili açıklama yaptı

HABERTURK.COM
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Rol aldığı 'Kalp Yarası' adlı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    Dizi için dokuz aydır Hatay'da yaşadığını ve yöreyi çok sevdiğini söyleyen Tanrısevsin, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabi üzgünüm, oyuncu arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü. Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam. Tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Hatay'ın yemekleri çok güzeldi, tavsiye ederim. Yine bir proje olursa giderim." dedi.
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    "DÖNEM İŞİNDE YER ALMAK İSTERİM"

    Oyuncu, yeni projeler için senaryolar okuduğunu ancak netleşen bir iş olmadığı için açıklama yapmaktan kaçındığını dile getirdi.

    Dönem işi yapmayı istediğini ifade eden Yağmur Tanrısevsin, "Yeni projeler için görüşmelerimiz var ama şu an netleşmedi. Dönem işi hiç deneyimlemedim. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    "AŞK YENİDEN" DEDİKODULARINA YANIT

    Eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin ile sosyal medyada birbirlerini takip eden Tanrısevsin, aralarında tekrar aşk başlayabileceği iddialarına da son noktayı koydu.

    Bürsin ile arkadaş olduklarını söyleyen Yağmur Tanrısevsin, "Tekrar aşk durumu yok." diyerek, haklarında çıkan söylentileri yalanladı.
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    DİZİ AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

    Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin'in 2013-2014 yıllarında yayınlanan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014'te ilişkilerini noktalamıştı.
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    BİRBİRLERİNE ZAMAN AYIRAMADILAR

    O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

    Öte yandan oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in geçtiğimiz yıl nisan ayında aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Final yapan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide başlayan arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşen Erçel ve Bürsin'in ilişkilerini noktalamıştı.
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Hande Erçel, sevgilisini sosyal medyadan takipten çıkarmış ve Bürsin ile çekilen fotoğraflarını da silmişti. Kerem Bürsin de Erçel ile verdiği pozları Instagram'dan kaldırmıştı.
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    Bürsin ve Erçel'in iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü.
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    "SÜRPRİZ AŞK" İDDİASI

    Ancak daha sonra Bürsin'in gönlünü sosyal medyadan takipleştiği spor spikeri Elif Gökalp'e kaptırdığı konuşulmuştu.
  • Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması!

    "DOĞRULUK PAYI YOKTUR"

    Bürsin cephesinden o iddialara yanıt gelmişti. Ünlü oyuncunun bağlı olduğu Günfer Günaydın Ajans, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

    Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz.

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