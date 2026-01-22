Habertürk
        Yağmur Ünal'dan babası Cihan Ünal'a: Mutlu yıllar babişkom

        Cihan Ünal 80 yaşında

        Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, babasının 80'inci yaş gününe özel nostaljik bir paylaşımda bulundu

        Giriş: 22.01.2026 - 14:39 Güncelleme: 22.01.2026 - 14:39
        Ünlü sinema oyuncusu Cihan Ünal, 80'inci yaşına girdi. Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, babasının doğum gününe özel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Yağmur Ünal, henüz küçük bir çocukken Cihan Ünal ile çekilen baba - kız fotoğraflarını yayımladı.

        Babasına "Mutlu yıllar babişkom. Seni seviyorum" sözleriyle seslenen Yağmur Ünal, paylaşımlarına annesi Türkan Şoray'ın da yer aldığı fotoğrafına da yer verdi.

