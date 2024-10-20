Yağmurlu havalar geldi, romatizması olanlar dikkat! Hava kaynaklı eklem ağrıları ile nasıl mücadele edilir?
Birçok kişi için yağmurun getirdiği serin hava ve nem, eklem ağrısını artırabilir. Sizin için hava değişikliklerinin eklem ağrısını nasıl tetiklediğini ve bu rahatsızlığı hafifletmek için uygulanabilecek stratejileri derledik. İşte detaylar!
Yağmurun getirdiği rahatlama hissi, bazıları için eklem ağrısının artmasıyla gölgelenebilir. Peki, yağmurlu havalarda eklem ağrısı neden artar ve bu ağrıyı nasıl hafifletebiliriz? İşte detaylar!
YAĞMUR YAĞDIĞINDA EKLEM AĞRISI NASIL DURDURULUR?
Yağmurlu havalar, birçok kişi için eklem ağrısının artmasına neden olabilir. Bu durum özellikle artrit gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlığı olan bireylerde yaygındır. Barometrik basınç, nem ve sıcaklık değişiklikleri bu ağrıyı tetikleyebilir.
YAĞMURLU HAVALARDA EKLEM AĞRISI NEDEN ARTAR?
Barometrik basınç değişiklikleri, nem ve sıcaklık eklem ağrısını etkileyebilir. Yağmur öncesinde atmosferik basınç düşer ve bu durum eklem dokularının genişlemesine, eklem içindeki basıncın artmasına yol açarak ağrıyı şiddetlendirebilir.
Yüksek nem oranı eklem boşluklarında şişmeye ve ağrının artmasına sebep olabilirken, soğuk ve nemli hava da eklemlerin etrafındaki kasların sıkılaşmasına neden olabilir.
EKLEM AĞRISINI AZALTMAYA YÖNELİK STRATEJİLER
Eklem ağrısını yönetmek için birkaç etkili yaklaşım mevcuttur. Yağmur yağdığında eklem ağrısını hafifletmek için önerilen bazı stratejiler şunlardır:
Orta Kiloda Kalmak: Fazla kilolar, özellikle diz, kalça ve ayak bilekleri gibi eklemlere ekstra yük bindirir. Kilo vermek bu baskıyı azaltarak ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir.
Düzenli egzersiz: Yüzme, yoga ve yürüyüş gibi düşük etkili aktiviteler eklemlerin etrafındaki kasları güçlendirir ve esnekliği artırarak ağrıyı hafifletebilir.
Isı Terapisi: Sıcak kompresler veya ılık banyolar gergin kasları rahatlatabilir ve ağrıyı azaltabilir.
Su Tüketimini Artırmak: Bol su içmek eklemlerin yağlanmasını sağlayarak sürtünmeyi azaltabilir.
YAĞMURUN EKLEM AĞRISINA ETKİSİNİ DESTEKLEYEN ARAŞTIRMALAR
Çeşitli araştırmalar, hava değişikliklerinin eklem ağrısını nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır:
2019'da yapılan ve 15 ay süren bir çalışmada 2 bin 658 katılımcı izlenmiştir. Araştırmacılar, GPS verileriyle havayı takip ederken, katılımcılar da ağrı semptomlarını bir mobil uygulamaya kaydetmiştir. Sonuçlar, bağıl nem, hava basıncı ve rüzgar hızı ile ağrı arasında net bir ilişki olduğunu göstermiştir.
2015 yılındaki diz, el veya kalçada osteoartriti olan 810 katılımcıyla yapılan araştırma, nem ve sıcaklığın ağrı seviyeleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, hava koşullarıyla ilişkili eklem ağrısının kişiden kişiye değiştiğini ve yaş, sağlık durumu gibi faktörlerin de bu hassasiyeti etkileyebileceğini göstermektedir.
HAVA KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN EKLEM AĞRISINI EN AZA İNDİRMEK
Yağmurlu havalarda eklem ağrısını en aza indirmek için aşağıdaki önlemler alınabilir:
Sıcak Giyinmek: Vücut sıcaklığını koruyarak kasların gerilmesini önleyin. Kat kat giysiler giymek, soğuk havalarda vücut ısısını korumaya yardımcı olabilir.
Kuru Kalmak: Nemli koşullar rahatsızlık hissini artırabilir. Su geçirmez kıyafetler giymek ve yağmurlu günlerde içeride kalmak, semptomların şiddetlenmesini önleyebilir.
Takviyeler Almak: Omega-3 yağ asitleri, glukozamin ve kondroitin gibi takviyeler eklem iltihabını azaltabilir. Ancak herhangi bir takviye almadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.
Hava Değişikliklerini Takip Etmek: Hava durumunun farkında olarak, planlamayı hava koşullarına göre yapmak, ağrıların önlenmesine yardımcı olabilir.
EKLEM AĞRISI TEDAVİSİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER
Hava kaynaklı eklem ağrısını yönetmek için kullanılan diğer tedavi yöntemleri şunlardır:
Eklem Enjeksiyonları: Kortikosteroidler veya hyaluronik asit enjeksiyonları, eklem içindeki iltihabı azaltarak ağrıyı hafifletebilir ve hareket kabiliyetini artırabilir.
Fizik Tedavi: Fiziksel terapistler tarafından tasarlanan kişiye özel egzersiz programları eklemlerin etrafındaki kasları güçlendirebilir ve ağrıyı azaltabilir.
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Bu psikoterapi türü, ağrıya neden olabilecek davranışsal ve duygusal tetikleyicileri belirlemeye ve değiştirmeye yardımcı olabilir.
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLERİN ROLÜ
Akupunktur, osteoartrit ağrısını hafifletebilir ve işlevi artırabilirken; masaj terapisi kasları gevşetebilir ve kan dolaşımını iyileştirebilir. Tai chi gibi nazik, meditatif egzersizler denge, esneklik ve gücü artırarak düşme riskini ve buna bağlı eklem yaralanmalarını azaltabilir.
Kaynak: Medical News Today