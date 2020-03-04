‘Yak Bunu’ Alaçatı'da

2019 yılında Tony En İyi Yeniden Sahnelenen Tiyatro Oyunu Ödülü’nün sahibi olan, Sami Berat Marçalı yönetmenliği ve Toy & B Planı ortak yapımı ile izleyicilerle buluşan 'Yak Bunu', The Stay Warehouse Alaçatı'nın 'Tiyatro Hafta Sonu' etkinlikleri kapsamında seyirciyle buluşacak.

Büşra Develi, Hakan Kurtaş

Büşra Develi, Hakan Kurtaş, Bedir Bedir ve Toprak Can Adıgüzel’den oluşan oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile oyun, izleyicinin iç sesini canlandırıyor. Oyun, çok sevdiğimiz birini kaybettiğimizde hem onu hem de kendimizi ne kadar tanıdığımıza ilişkin hesaplaşmaları ve hayatı sorgulamamızı anlatıyor.

Hikâyenin asıl kahramanının yaşamadığı dört kişinin üzerinden kurgulandığı 'Yak Bunu', 14 Mart Cumartesi günü The Stay Warehouse Alaçatı'da 110 dakika, tek perde olarak sahnelenecek.