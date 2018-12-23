Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi mevkiinde balık avlayan Ömür Okur ve Poyraz Kaptan'ın oltasına balık takıldı. Bir süre balığı çekmeye çalışan ikili, başarılı olmayınca arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının da yardım ettiği ikili, kısa süre sonra oltalarına köpek balığı takıldığını fark etti.

"YAVRUYDU, BÜYÜMESİ GEREKİYORDU"

DHA'da yer alan habere göre balıkçılar elbirliğiyle yakaladıkları köpek balığını tekneye çıkardı. Köpek balığını tartan ve ölçüm yapıp fotoğraf çektiklerini kaydeden Ömür Okur, "Yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki köpekbalığı daha yavruydu. Büyümesi gerekiyor diye düşündüm. Denizde olmasının daha iyi olduğuna karar verip yeniden suya bıraktık" dedi.

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