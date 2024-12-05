Yakın arkadaşlar Gigi Hadid ve Taylor Swift akşam yemeğinde
Yakın arkadaş olan şarkıcı Taylor Swift ile süper model Gigi Hadid, New York'ta akşam yemeğinde görüntülendi
Taylor Swift, yakın arkadaşı Gigi Hadid ile New York'ta akşam yemeğinde görünülendi.
Gece buluşmasına balon etekli siyah elbiseyle katılan Taylor Swift, görünümünü 36 bin dolarlık elmas küpelerle tamamladı.
29 yaşındaki süper model Gigi Hadid ise bordo elbisesini deri ceketle tamamladığı kombinine timsah kabartmalı deri çizmelerini ekledi.
Sade bir akşam yemeğinin ardından restorandan çıkarken, yollarını ayırmadan önce iki yakın arkadaş birbirlerine sarılarak vedalaştı.
İkili, en son eylül ayında birlikte yemeğe çıktığında görüntülenmişti.
İki yakın arkadaşın buluşmalarına zaman zaman Gigi Hadid'in sevgilisi, ünlü oyuncu Bradley Cooper ile Taylor Swift'in Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce de eşlik ediyor.
Mayıs ayında Swift'in Paris'te verdiği konseri Gigi Hadid, Bradley Cooper ve Travis Kelce birlikte seyretmişti.
Taylor Swift, cuma, cumartesi ve pazar günleri son üç gösterisini gerçekleştireceği Kanada'nın Vancouver şehrindeki son 'Eras Turnesi' konserlerine hazırlanıyor.