Yakın dövüş dersleri alıyor

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Oğuzhan Yarımay, yeni bir projeyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hafıza problemi yaşayan ve hayaller dünyasında yaşayan bir adamın başına gelenleri konu edinecek olan filmin adı henüz belli olmadı.

Oyunculuk eğitimini LSA Brighton'da alan Oğuzhan Yarımay, aksiyon türündeki film için yakın dövüş dersleri almaya başladı.

Pirana Film'in yapımcısı olduğu, Bahadır Karasu'nun yöneteceği film, gösterime 2020'de girecek. Oğuzhan Yarımay'ın başrolde 'Yağmur karakterini canlandıracağı Türkiye - ABD ortak yapımı filmin çekimleri İstanbul'un yanı sıra yurt dışında gerçekleşecek.