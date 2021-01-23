AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hayata geçirilen düzenleme ve kısıtlamaların etkisi turizm istatistiklerine yansıdı, yurt içinde seyahat sayısı ve seyahate çıkan kişi sayısında düşüş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 17 milyon 299 bin kişi seyahate çıktı. Bir önceki yılın aynı döneminde seyahate çıkan kişi sayısı, 24 milyon 264 bin olmuştu.

Yerli turistin toplam seyahat harcamaları 2020'nin üçüncü çeyreğinde 18 milyar 864 milyon 514 bin lira oldu. Söz konusu tutar 2019'un aynı çeyreğinde 23 milyar 344 bin 390 lira seviyesindeydi.

Seyahate çıkış amaçlarına bakıldığında, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yerli turistler yakınlarına yönelik 12 milyon 800 bin ziyaret gerçekleştirdi. Bu seyahatlerinde 7 milyar 910 milyon 738 bin lira harcama yapıldı. Yerli turistler yakınlarında ortalama 13,8 gece kaldı.

Yakınları ziyaretin ardından ikinci sırada 7 milyon 750 bin seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar yer aldı. Yerli turist bu dönemde gezi, eğlence ve tatil için 9 milyar 655 milyon 38 bin liralık harcama yaptı. Turistler gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerde ortalama 9 gece konakladı.

Sağlık ihtiyaçları nedeniyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde yapılan ziyaretlerin sayısı 529 bin oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen seyahatlerde 594 milyon 331 bin lira harcandı. Yerli turistlerin sağlık gezilerinde ortalama geceleme sayısı 7,6 oldu.

Yerli turistin, ticari ilişkiler ve fuarlar için yaptığı 94 bin seyahatte harcama tutarı 154 milyon 242 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ticari ilişki ve fuar için yola çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 7,5 gece kaldı.

İş ya da eğitim amaçlı toplantı, konferans, kurs ve seminer sebebiyle yapılan seyahatlere de 26 milyon 271 lira harcandı. Bu tür etkinlikler için söz konusu dönemde 33 bin kez seyahat edilirken, bu gezilerde ortalama geceleme süresi 5,5 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde kültürel gereksinimlerle yapılan seyahatlerin sayısı 85 bin oldu, harcama tutarı 55 milyon 405 bin lirayı buldu. Turistler her kültür seyahatinde ortalama 3,4 gece konakladı.