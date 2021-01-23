Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizm
ABONE OL

Yakınları ziyaret için 3 ayda 7.9 milyar lira harcadık

Yerli turistlerin yakınlarına yaptıkları ziyaret sayısı geçen yılın temmuz-eylül döneminde 12 milyon 800 bin olarak kayıtlara geçerken, bu seyahatlerdeki harcama tutarı 7 milyar 910 milyon 738 bin lirayı buldu.

Yakınları ziyaret için 3 ayda 7.9 milyar lira harcadık
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hayata geçirilen düzenleme ve kısıtlamaların etkisi turizm istatistiklerine yansıdı, yurt içinde seyahat sayısı ve seyahate çıkan kişi sayısında düşüş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 17 milyon 299 bin kişi seyahate çıktı. Bir önceki yılın aynı döneminde seyahate çıkan kişi sayısı, 24 milyon 264 bin olmuştu.

Yerli turistin toplam seyahat harcamaları 2020'nin üçüncü çeyreğinde 18 milyar 864 milyon 514 bin lira oldu. Söz konusu tutar 2019'un aynı çeyreğinde 23 milyar 344 bin 390 lira seviyesindeydi.

Seyahate çıkış amaçlarına bakıldığında, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yerli turistler yakınlarına yönelik 12 milyon 800 bin ziyaret gerçekleştirdi. Bu seyahatlerinde 7 milyar 910 milyon 738 bin lira harcama yapıldı. Yerli turistler yakınlarında ortalama 13,8 gece kaldı.

Yakınları ziyaretin ardından ikinci sırada 7 milyon 750 bin seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar yer aldı. Yerli turist bu dönemde gezi, eğlence ve tatil için 9 milyar 655 milyon 38 bin liralık harcama yaptı. Turistler gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerde ortalama 9 gece konakladı.

Sağlık ihtiyaçları nedeniyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde yapılan ziyaretlerin sayısı 529 bin oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen seyahatlerde 594 milyon 331 bin lira harcandı. Yerli turistlerin sağlık gezilerinde ortalama geceleme sayısı 7,6 oldu.

Yerli turistin, ticari ilişkiler ve fuarlar için yaptığı 94 bin seyahatte harcama tutarı 154 milyon 242 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ticari ilişki ve fuar için yola çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 7,5 gece kaldı.

İş ya da eğitim amaçlı toplantı, konferans, kurs ve seminer sebebiyle yapılan seyahatlere de 26 milyon 271 lira harcandı. Bu tür etkinlikler için söz konusu dönemde 33 bin kez seyahat edilirken, bu gezilerde ortalama geceleme süresi 5,5 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde kültürel gereksinimlerle yapılan seyahatlerin sayısı 85 bin oldu, harcama tutarı 55 milyon 405 bin lirayı buldu. Turistler her kültür seyahatinde ortalama 3,4 gece konakladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turizm sektörü bu sezon daha fazla turist bekliyor
TURİZM'Sektör olarak yeni sezona hazırız'
Hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıklandı
TURİZMToplam seyahat sayısı yüzde 32 azaldı
BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne Türk işadamı seçildi
TURİZMTürk işadamı BM'nin Turizm Elçisi oldu
İngilizlerin tercihi 2020'de yine Muğla oldu
TURİZMİngiliz turistin tercihi Muğla oldu
Antalya 2020'de 175 ülkeden misafir ağırladı
TURİZMAntalya'ya 3.5 milyon turist geldi
Online seyahat hizmetlerine sıkı denetim - Haberler
TURİZMOnline seyahat hizmetlerine sıkı denetim
SON DAKİKA HABERLERİ: Şanlıurfa'da yeni Göbeklitepe bulundu!
TURİZM'Şanlıurfa'da yeni Göbeklitepe bulundu'
Sağlık turizmi 2021'den umutlu
TURİZM"2020 yüzde 20 kayıpla kapandı"
Keltepe Kayak Merkezi sezona hazır
TURİZMKeltepe sezona hazır
Turizm merkezi Kartepe kış sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
TURİZMKartepe kış turizmine hazır