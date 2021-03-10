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Yakışıklı filmi oyuncuları kimler? Yakışıklı filmi konusu nedir?

Yakışıklı filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 1987 yılı yapımı Türk filminin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. İşte, Yakışıklı filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Yakışıklı filmi oyuncuları kimler? Yakışıklı filmi konusu nedir?

Yakışıklı filmi oyuncuları kimler? Yakışıklı filmi konusu nedir? Selim ve Aliye'nin hikayesini konu alan Yakışıklı filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde

YAKIŞIKLI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Selim
Ayşegül Uygurer - Aliye
Ülkü Ülker - Mualla
Tuncer Sevi - Mualla'nın kocası
Muharrem Gürses - Selim'in dedesi
Güzin Özipek - Selim'in annesi
Renan Fosforoğlu - Aliye'nin babası
Hüseyin Kutman - Yazı işleri müdürü Ragıp bey

YAKIŞIKLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim, bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar. Telsizde kullandığı kod adı Yakışıklı dır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kız olan Aliye ile çıkmaya, ardından da evlenmeye karar verirler. Hayat şartları nedeniyle iki tarafın ailesi de evlenmelerine karşı çıkar. Maddi imkânsızlıklar ve önlerinde bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan Selim ve Aliye yeni evlenmelerine rağmen ev bulamamışlar ve sokakta kalmışlardır. Sonunda isyan eden Selim, eşi Aliye'yide yanına alarak yeni yapılan bir sitede boş bir daireye girer ve bu evden çıkmayacağını söyler, ancak sonunda polis tarafından evden çıkarılmışlardır.

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