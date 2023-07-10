Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Otomobil, emniyet şeridindeki yakıt tankerine çarptı: 3 ölü

        Osmaniye'de iddiaya göre aşırı hız yapan bir otomobil emniyet şeridinde duran yakıt tankerine çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 09:57
        Yakıt tankerine çarpan araçtaki 3 kişi öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye'de emniyet şeridinde duran yakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 01.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Toprakkale arasındaki Sakızgediği köyü mevkisinde meydana geldi.

        TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        İddiaya göre; aşırı hız yapan Furkan Kılıç'ın (19) kullandığı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Kılıç ile yanındaki Ö.K. (25) ve E.B. (19) hayatını kaybetti.

        Sıkışan cenazeler, ekiplerce çıkartılıp, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker şoförü E.Ö. (49) gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #son dakika
        #Osmaniye
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şarampole yuvarlanan kamyonda alevlerin içerisinde kaldılar!
        Şarampole yuvarlanan kamyonda alevlerin içerisinde kaldılar!
        Ankara-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
        Ankara-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
        Benzin ve motorine zam geldi
        Benzin ve motorine zam geldi
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Çebi'den TFF'ye sert sözler!
        Çebi'den TFF'ye sert sözler!
        200 milyar dolarlık proje seti
        200 milyar dolarlık proje seti
        Apple'dan KDV zammı
        Apple'dan KDV zammı
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Biden'dan Türkiye açıklaması
        Biden'dan Türkiye açıklaması
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        Redmond bilmecesi çözülüyor!