Otomobil, emniyet şeridindeki yakıt tankerine çarptı: 3 ölü
Osmaniye'de iddiaya göre aşırı hız yapan bir otomobil emniyet şeridinde duran yakıt tankerine çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'de emniyet şeridinde duran yakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi, hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 01.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Toprakkale arasındaki Sakızgediği köyü mevkisinde meydana geldi.
TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
İddiaya göre; aşırı hız yapan Furkan Kılıç'ın (19) kullandığı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Kılıç ile yanındaki Ö.K. (25) ve E.B. (19) hayatını kaybetti.
Sıkışan cenazeler, ekiplerce çıkartılıp, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker şoförü E.Ö. (49) gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.