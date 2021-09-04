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Yalancı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalancı dizisi oyuncuları ve konusu nedir? İşte ilk fragman...

Show TV'nin sezona damga vurmaya hazırlanan, Süreç Film imzalı iddialı dizisi "Yalancı"dan yeni bir tanıtım izleyiciyle buluştu. Büyük ilgi gören ve soluksuz izlenen tanıtım izleyicilerde heyecanı daha da artırdı. Yalancı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor. İşte Yalancı 1. bölüm fragmanı

Yalancı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalancı dizisi oyuncuları ve konusu nedir? İşte ilk fragman...

Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken "Yalancı" yakında Show TV'de başlıyor. Nefes kesen yeni tanıtımda Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) akşam yemeği için bir araya geliyor. Keyifle geçen yemeğin ardından yaşananlara ise iki tarafın gözünden tanıklık ediyoruz. Deniz, büyük bir travma yaşarken Mehmet Emir, güzel bir gece geçirdiğini iddia ediyor.

İki taraf, tek doğru! Kimin doğru söylediği büyük bir merak konusu...

Show TV'de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Genel Hikaye:

İki taraf tek doğru!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

YALANCI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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